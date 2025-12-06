Nainar Nagendran Statement : भाजपा सत्ता में आई तो तमिलनाडु, अयोध्या जैसा मॉडल अपना सकता है: नैनार नागेंद्रन

चेन्नई: तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने शनिवार को बीआर अंबेडकर की पुण्यतिथि में शिरकत की। इस दौरान उन्‍होंने कहा कि शासन और विकास का अयोध्या जैसा मॉडल अपनाने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्‍होंने कहा कि ऐसे विजन को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को सत्ता में आना चाहिए।

नागेंद्रन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी ने अंबेडकर स्मृति दिवस पर आने वाले चुनावों में एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। उन्‍होंने कहा कि अयोध्या भारत का हिस्सा है। तमिलनाडु द्वारा अयोध्या मॉडल को अपनाने में कोई बुराई नहीं है। हम सभी ने राम राज्य के बारे में एक न्यायपूर्ण और समृद्ध शासन सुना है। एनडीए उसी शासन का प्रतिनिधित्व करता है। इसे फलना-फूलना चाहिए।

तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर कार्तिकई दीपम जलाने को लेकर चल रहे विवाद का जिक्र करते हुए नागेंद्रन ने कहा कि भाजपा पारंपरिक रीति-रिवाजों को बनाए रखेगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ी की चोटी के पास स्थित एक दरगाह ने भी इस दीया जलाने की रस्म पर आपत्ति नहीं जताई है।

उन्‍होंने कहा कि न्‍यायाधीश के आदेश में स्‍पष्‍ट तौर पर कहा गया है कि लोग केवल दीया जलाने जा सकते हैं और दरगाह क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। दरगाह वालों ने भी इस आदेश का विरोध नहीं किया है।

नागेंद्रन ने डीएमके नेताओं, खासकर कनिमोझी और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन की भी आलोचना की। उन्‍होंने कहा कि कनिमोझी को क्या दिक्कत है? उदयनिधि कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मेरा मानना ​​है कि वह अभी इस तरह के विनाशकारी दृष्टिकोण के शुरुआती दौर में ही हैं। उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। सनातन धर्म को कोई भी खत्म नहीं कर सकता।

भाजपा नेता ने राज्य सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठाते हुए डीएमके के कामकाज पर सवाल उठाया। उन्‍होंने पूछा कि क्या उन्होंने 2021 के अनुदान अनुरोध और कोयंबटूर मेट्रो प्रोजेक्ट्स को शामिल किया था? क्या उन्होंने 350 करोड़ रुपए में तूतीकोरिन में एयरपोर्ट बनाया है? मदुरै से कोलंबो और सिंगापुर के लिए पहले से ही उड़ानें चलती हैं। वे किस विकास की बात कर रहे हैं?

नागेंद्रन ने दावा किया कि तमिलनाडु में एनडीए मजबूत हो रहा है और कई पार्टियों के गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि गठबंधन को मजबूत होने के लिए एक दिन ही काफी है। डीएमके 100 दिनों के शासन की बात करती है, लेकिन लोग तय करेंगे। एनडीए निश्चित रूप से सरकार बनाएगी।

--आईएएनएस