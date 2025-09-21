भारत समाचार

Yogendra Chandolia Statement : पीएम मोदी की 'स्वदेशी' पहल को देशभर से लोग अपनाएंगे: योगेंद्र चंदोलिया

योगेंद्र चंदोलिया और मनोज तिवारी ने मोदी की स्वदेशी व जीएसटी पहल का किया समर्थन
Sep 21, 2025, 03:54 PM


नई दिल्ली: भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने पीएम मोदी की स्वदेशी पहल और जीएसटी सुधारों की सराहना की। उन्होंने भरोसा जताया कि देशवासी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे।

उन्होंने 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी स्लैब सुधारों को लेकर पीएम मोदी के संबोधन की प्रशंसा की।

आईएएनएस से बातचीत में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने पीएम मोदी की स्वदेशी पहल और जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि शारदीय नवरात्रि की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित कर बताया कि 22 सितंबर से 400 से अधिक वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, जिससे त्योहारी सीजन में लोगों की बचत बढ़ेगी और खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी।

पीएम ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की, जिसमें छोटे-छोटे उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा, कारोबारियों की कमाई बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

उन्होंने जीएसटी के लाभों पर जोर देते हुए कहा कि पहले कई टैक्सों के कारण व्यापारी और उपभोक्ता उलझन में रहते थे, लेकिन अब एक देश, एक टैक्स से पारदर्शिता आई है।

चंदोलिया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे पायदान पर पहुंची है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि छोटी-छोटी चीजें, जैसे कंघी, भी भारत में बननी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य पीएम मोदी ने लिया है; इसे साकार करने के लिए हमें स्वदेशी को ज्यादा से ज्यादा अपनाना होगा।

वहीं, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेस्ट ज्योति नगर में एक धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुना। संबोधन के बाद, तिवारी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने जीएसटी सुधारों के रूप में देश को एक नया तोहफा दिया है। 22 सितंबर से जीएसटी दरों में आई कमी से राहत मिलेगी। पीएम मोदी ने स्वदेशी अपनाने पर बल दिया।

तिवारी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील का समर्थन किया और उत्साह बढ़ाने के लिए हम होंगे कामयाब गीत भी गाया। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना जो पीएम मोदी ने देखा है, वह साकार जरूर होगा। हमें स्वदेशी को अपनाना है।

 

 

