Shashank Mani : विपक्ष कौन होता है हमारा एजेंडा सेट करने वाला: भाजपा सांसद शशांक मणि

शशांक मणि ने शाह के भाषण की तारीफ की, विपक्ष के वॉकआउट पर साधा निशाना
Dec 11, 2025, 05:13 AM
विपक्ष कौन होता है हमारा एजेंडा सेट करने वाला: भाजपा सांसद शशांक मणि

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद शशांक मणि ने 'चुनाव सुधार' पर चर्चा के दौरान लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की प्रशंसा की। इस दौरान, भाजपा सांसद ने बुधवार को लोकसभा से विपक्ष के वॉकआउट की आलोचना की।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में शशांक मणि ने कहा, "अमित शाह ने इस तरह दमदार भाषण दिया कि विपक्ष के नेता सदन से भाग गए।"

भाजपा सांसद ने कहा, "अमित शाह, देश के गृह मंत्री हैं और उन्हें पता है कि बीएसएफ की बाड़ कहां-कहां है। कई जगहों पर बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा हो गया है, लेकिन बंगाल में यह नहीं बन पाया क्योंकि वहां की सत्ताधारी नेता इस मुद्दे पर ठीक से काम नहीं कर रही हैं। गृह मंत्री ने विस्तार से बताया कि कैसे घुसपैठियों ने इलाके में अपना दबदबा बना लिया है और कैसे इन नेताओं को डर है कि अगर एसआईआर हुआ तो घुसपैठियों को हटा दिया जाएगा, जिससे उनके राजनीतिक हितों को नुकसान होगा।"

विपक्ष के सवालों पर शशांक मणि ने कहा, "हम अपना एजेंडा सेट करते हैं, जिसमें चाहे 'विकसित भारत' की बात हो या 'वन नेशन-वन इलेक्शन' हो। विपक्ष हमारा एजेंडा सेट करने वाला कौन होता है? जनता ने भाजपा-एनडीए को चुना और सरकार में भेजा है।"

अमेरिकी संसद में एक सांसद की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोटो दिखाने पर भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा, "एक बड़ा देश कई देशों के साथ संबंध रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। रूस के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने, व्यापक और बहुत गहरे हैं। हम इन संबंधों को और मजबूत करते रहेंगे।"

उन्होंने कहा, "हम एक बड़ा लोकतंत्र हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा शुभचिंतक है। मान सकते हैं कि टैरिफ के बाद भारत और अमेरिका के बीच परिस्थितियों में बदलाव आया है, लेकिन भविष्य में कुछ समझौतों के जरिए दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे।"

--आईएएनएस

 

 

