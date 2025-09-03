Praveen Khandelwal Statement: विपक्षी दल अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते : प्रवीण खंडेलवाल

भारत समाचार

प्रवीण खंडेलवाल बोले- दरभंगा टिप्पणी निंदनीय, जीएसटी सुधारों की उम्मीद
Sep 03, 2025, 11:57 AM
विपक्षी दल अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते : प्रवीण खंडेलवाल

नई दिल्ली:  भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इंडी अलायंस में शामिल राजनीतिक दलों पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। अगर इनमें संस्कार होता तो यह पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करते।

बिहार के दरभंगा में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान राजद-कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पीएम मोदी के खिलाफ भाषा की मर्यादा टूटी।

भाजपा सांसद ने बुधवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जिस तरह से दरभंगा में पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, वो कहीं से भी स्वीकार नहीं की जा सकती है। दरभंगा वाली घटना के बाद पीएम मोदी का जो भाव आया है, उसे पूरी दुनिया ने देखा है। इंडी अलायंस में शामिल राजनीतिक दलों को शर्म आनी चाहिए।

भाजपा सांसद ने पूछा कि क्या वो घर पर अपने बुजुर्गों के प्रति यही भाव रखते हैं?

जीएसटी काउंसिल की बैठक पर उन्होंने कहा कि दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। पूरे देश के व्यापार और उद्योग जगत की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश को जल्द ही जीएसटी सुधार की बड़ी सौगात मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इससे दूरगामी परिणाम निकलेंगे।

जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के बयान पर खंडेलवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर रणनीतिक महत्व का एक सीमावर्ती क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूरी सरकार इसे लेकर बेहद चिंतित है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सही समय पर सही फैसला लेगी।

मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में जो उचित समझा, वही फैसला लिया। यह अच्छी बात है कि जिस तरह का आंदोलन वे कर रहे थे, उसे महाराष्ट्र सरकार ने अपनी सूझबूझ से सुलझा लिया है।

दिल्ली में बाढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने सारी तैयारियां कर रखी हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार उन क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, जहां पर पानी आया है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, जहां पर उनके खाने-पाने से लेकर दवाइयों तक की व्यवस्था है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दो वोटर कार्ड मामले में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

 

