Praveen Khandelwal Statement : भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली में कांग्रेस की रैली को 'ड्रामा' बताया

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली में रविवार को होने वाली कांग्रेस पार्टी की रैली को 'ड्रामा' करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक फेल पार्टी है और उसके नेता राजनीतिक तौर पर पूरी तरह नाकाम हैं।

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी रैली करेंगे और अगले दिन विदेश के लिए चले जाएंगे। गांधी परिवार इसी तरह की राजनीति करता है, और कांग्रेस में अन्य नेता दरबारी की भूमिका में हैं।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी और उसके नेता नौटंकी करते हैं। रविवार को वे दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा 'ड्रामा' करने जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि यह 'ड्रामा' क्यों जरूरी है, क्योंकि 'वोट चोरी' के बारे में वे जो दावे कर रहे हैं, उन्हें पहले ही संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने गलत साबित कर दिया है। अमित शाह ने राहुल गांधी के झूठे नैरेटिव का पर्दाफाश किया।"

इसी बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालिया टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "ममता बनर्जी को जब दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता उनके हाथ से निकल रही है, तो वह अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी करेंगी। वह डर भी फैलाएंगी। हमने पश्चिम बंगाल में सब कुछ देखा है, खासकर जिस तरह की राजनीति वह एक खास वर्ग पर फोकस करके करती हैं।"

'मनरेगा' योजना का नाम बदलकर 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना' करने पर प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हजारों संस्थान बनाए गए। लेकिन सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक भी संस्थान नहीं बनाया गया। ऐसे कई लोगों की लंबी लिस्ट है जिनके नामों को नजरअंदाज किया गया।"

उन्होंने कहा कि आज के समय में भाजपा की सरकार प्रमुख लोगों के नामों को अहमियत दे रही है।

--आईएएनएस