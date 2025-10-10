BJP MP Manoj Tigga : भाजपा सांसद मनोज तिग्गा का ममता बनर्जी पर तंज, झूठ बोलने का आदी बताया

हुगली: पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद मनोज तिग्गा शुक्रवार को श्रीरामपुर संगठनात्मक जिले में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सुप्रीमो ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।

दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि यदि वह भाजपा के खिलाफ कुछ बोलती हैं, तो केंद्र सरकार उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई, और डीआरआई जैसी एजेंसियों की धमकी देती है।

इस पर भाजपा सांसद मनोज तिग्गा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "ममता बनर्जी की आदत झूठ बोलने की है। ईडी और सीबीआई जैसी स्वतंत्र संस्थाएं किसी की बातों में नहीं आतीं। यदि कोई गलत करता है, तो ये एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती हैं।"

तिग्गा ने कहा कि भाजपा में कई बड़े नेता हैं। लेकिन, ईडी-सीबीआई उनके पास नहीं जाती। केंद्र में भाजपा 11 वर्षों से सत्ता में है, फिर भी किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा।

उन्होंने सवाल उठाया, "ईडी-सीबीआई राज्य के नेताओं के पीछे क्यों पड़ी है? अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए।"

तिग्गा ने कहा, "यह एक लोकतांत्रिक देश है। यहां कोई भी अपनी पसंद की राजनीति कर सकता है। असम भाजपा मजबूत है, और इस्तीफे पार्टी की दृढ़ता को प्रभावित नहीं करेंगे।" गोहैन ने इस्तीफे में वरिष्ठ नेताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, लेकिन तिग्गा ने इसे आंतरिक मामला करार दिया।

राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर तिग्गा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोई भी सभा या जुलूस निकालने पर राज्य सरकार बाधाएं खड़ी करती है। कई बार हाईकोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है।

उन्होंने कहा, "यदि राज्य में उचित लोकतांत्रिक कानून होते, तो सभी दलों को सभाएं करने की स्वतंत्रता मिलती। जब भी हम जुलूस निकालने जाते हैं, हमें रोका जाता है। स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जा सकता है।"