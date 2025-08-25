भारत समाचार

Manish Jaiswal Jharkhand Statement: झारखंड सरकार में अपराध चरम पर है : मनीष जायसवाल

मनीष जायसवाल बोले– झारखंड में अपराध, नशा और लूट चरम पर, हेमंत सरकार दमनकारी।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 25, 2025, 12:21 PM
झारखंड सरकार में अपराध चरम पर है : मनीष जायसवाल

हजारीबाग:  भाजपा सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार में अपराध चरम पर है।

उन्होंने आईएएनएस से बातचीत के दौरान झारखंड की सरकार को 'दमनकारी सरकार' करार दिया।

प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सिंगल डिजिट लॉटरी का खेल चल रहा है। नशे का कारोबार हो रहा है, कोई किसी पर लगाम नहीं लगा रहा है। कोयला-बारूद की लूट हो रही है।

जायसवाल ने कहा कि नक्सली बेखौफ होकर वाहनों को निशाना बना रहे हैं। वाहनों को आग के हवाले किया जा रहा है। क्राइम दिन पर दिन बढ़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति घर के बाहर बाइक पार्क करे तो वह चोरी हो रही है। बदमाशों में कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। आए दिन हत्या, डकैती और लूटपाट हो रही है।

उन्होंने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के मुद्दे उठाने पर पत्रकारों को भी जेल में डाला जा रहा है। यह सरकार दमनकारी है, यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, इसमें कोई शंका नहीं है। भाजपा सांसद ने दावा किया कि वर्तमान सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है, विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं।

उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित बिल की सराहना की। इस कानून का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, जबकि ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। इससे नशे की लत, आर्थिक नुकसान और आत्महत्या जैसे खतरों को रोकने में मदद मिलेगी।

उन्होंने विपक्ष पर सत्र को बाधित करने का आरोप लगाते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण और जनता के पैसे की बर्बादी बताया।

 

 

BJP vs Hemant Soren GovtCoal Loot JharkhandDrugs and Lottery in JharkhandJharkhand law and orderManish JaiswalNaxal Attacks JharkhandJharkhand Crime NewsBJP Jharkhand Politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...