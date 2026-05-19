वंदे मातरम विवाद पर भाजपा का मौलाना मदनी पर हमला, पीएम मोदी को मिले स्वीडिश सम्मान को बताया गौरव का क्षण

नई दिल्‍ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद मनन कुमार मिश्रा ने जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरसद मदनी के वंदे मातरम पर की गई आपत्तिजनक टिप्‍पणी को लेकर जमकर आलोचना की। उन्‍होंने कहा कि मदनी जैसे सड़क छाप लोगों की दुकानें धीरे-धीरे बंद होने वाली हैं। इनकी दुकान नफरत फैलाने और समाज को बांटने से चलती है।

जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरसद मदनी ने वंदे मातरम को लेकर कहा है कि अब देश में नफरत नहीं, डर की राजनीति शुरू हो गई है। इसको लेकर भाजपा नेता ने कहा कि अरसद मदनी जैसे सड़क छाप लोगों की दुकानें धीरे-धीरे बंद होने वाली हैं। इनकी दुकान नफरत फैलाने और समाज को बांटने से चलती है। पश्चिम बंगाल जैसा देश भी इन लोगों के हाथ से निकल गया। देश ने पीएम मोदी और भाजपा की अहमियत को समझा है।

स्‍वीडन में पीएम मोदी को मिले सर्वोच्‍च सम्‍मान पर भाजपा नेता ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। यह बात पहले भी साबित हो चुकी है, और स्वीडन ने भी इसे स्वीकार किया है। ईरान के लीडर ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्‍व में भारत जब चाहेगा खाड़ी देश के युद्ध का हल निकाल देगा। पूरा विश्‍व भारत का महत्‍व समझ रहा है। यह पूरे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि स्‍वीडन ने अपने देश के सर्वोच्‍च सम्‍मान से पीएम मोदी को सम्‍मानित किया है।

मध्‍य प्रदेश में हाई कोर्ट के भोजशाला के फैसले का स्‍वागत करते हुए भाजपा सांसद मनन कुमार ने कहा कि न्‍यायालय का आदेश सत्‍य पर आधारित है। कोर्ट के सामने जो साक्ष्‍य आए उससे साबित हुआ कि वहां पर मंदिर था और वह पूजा स्‍थल है। साक्ष्‍य के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भोजशाला में पूजा-अर्चना होगी और यह हिंदुओं का स्‍थल है। समझदार मुसलमान भी यह जान रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद के लिए अलग स्‍थान दिया जाए।

वहीं, भाजपा प्रवक्‍ता आरपी सिंह ने भोजशाला मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंदिर परिसर के अंदर धार्मिक पद्धतियों के मुताबिक पूजा होती रहनी चाहिए। धार्मिक स्‍थलों की अपनी मान्‍यता होती है।

पीएम मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी को अब तक ऐसे लगभग 31 सम्मान मिल चुके हैं। वह दुनिया के सबसे अधिक सम्मानित नेताओं में से एक हैं।"

--आईएएनएस

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