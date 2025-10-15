भारत समाचार

BJP Bihar Elections : बीजेपी की रणनीति और टिकट वितरण में गंभीरता, जीत हमारी प्राथमिकता : मनन मिश्रा

बीजेपी सांसद मनन मिश्रा बोले—71 सीटों पर जीत तय, टिकट वितरण सोच-समझकर हुआ
Oct 15, 2025, 05:35 AM
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि पार्टी नेतृत्व टिकट वितरण के फैसले बड़े गहन मंथन और कई दौर की बैठकों के बाद लेता है। बीजेपी में हर निर्णय हर पहलू पर गहन विचार-विमर्श और सभी दृष्टिकोणों की समीक्षा के बाद ही लिया जाता है। बिहार चुनाव को लेकर घोषित 71 उम्मीदवारों की सूची को भी पूरी गंभीरता और रणनीति के साथ तैयार किया गया है।

उन्होंने विश्वास जताया कि इन 71 सीटों पर बीजेपी शत-प्रतिशत विजय हासिल करेगी।

मनन मिश्रा ने मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर के बीजेपी में शामिल होने पर उनका स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने काफी सोच-समझकर पार्टी ज्वाइन की है और पार्टी ने भी विचार-विमर्श के बाद उन्हें शामिल किया है। एक पब्लिक फिगर के रूप में मैथिली ठाकुर के आने से बीजेपी को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा, "मैथिली ठाकुर का पार्टी में शामिल होना एक रणनीतिक कदम है, जो युवाओं और संस्कृति से जुड़े लोगों को पार्टी के साथ जोड़ेगा।"

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों के कारण आज देश में महंगाई दर में उल्लेखनीय कमी आई है। जीएसटी सुधारों का लाभ अब देश के हर नागरिक तक पहुंच रहा है।

उन्होंने दावा किया कि यह शुरुआत है और आने वाले दिनों में महंगाई और कम होगी, जिसका सीधा फायदा गांव-गांव तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक स्थिरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी खेमे में केवल खींचतान है। विपक्षी गठबंधन में अंदरूनी खींचतान और उठापटक का माहौल है। सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों की घोषणा तक विपक्ष में सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। वहीं, एनडीए जीत की तरफ अग्रसर है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "यह गठबंधन नहीं, बल्कि 'स्वार्थ का गठजोड़' है, जहां हर कोई सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। विपक्ष की इस अस्थिरता का फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि जनता सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में स्थिर शासन चाहती है। हमारा लक्ष्य हर वर्ग तक विकास पहुंचाना है।"

 

 

