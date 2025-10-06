Bihar Election 2025 : बिहार में परिवर्तन से जनता संतुष्ट, प्रदेश की तस्वीर बदली है : कमलजीत सहरावत

पटना: भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार में जिस तरह परिवर्तन हुआ है, उससे जनता संतुष्ट है। कई चीजें बिहार में ऐसी हैं जो अभी तक दिल्ली में नहीं हैं। प्रदेश की तस्वीर बदली है। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि यहां फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। ‎

‎पटना में मीडिया से बातचीत में भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने विपक्ष के बिहार बदलाव के दावे को नकारते हुए कहा कि ये सभी मिलकर उपराष्ट्रपति भी नहीं बना पाए। ‎यह तो जनता जनार्दन के लिए चुनाव है। जनता को देखना है कि कहां विकास हो रहा है। केंद्र और राज्य दोनों का बहुत अच्छा समन्वय है। सरकार अच्छे तरीके से चल रही है। केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। मैं यहां के विकास को देखकर कह रही हूं कि सरकार ने जो काम किया है, उससे साफ है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी।

‎एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के वक्फ संपत्ति को हड़पने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति से जो आता है, उसका उपयोग केवल और केवल मुस्लिम परिवार के कल्याण के लिए होता है। सरकार ने जो नियम बनाया है, उसमें इन संपत्तियों को उचित तरीकों से लिस्टिंग करना है, जिससे मुस्लिम समाज को भला होगा। ‎बिहार या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का फायदा हमारे मुस्लिम परिवारों को मिलता है। सरकार की कोई योजना धर्म देखकर नहीं बनती है। जो गरीब व्यक्ति हैं, उन्हें दी जाती है। ये लोग समाज को बांटने का काम करते हैं, लेकिन एनडीए सरकार समाज के हर वर्ग को जो अंतिम पड़ाव पर खड़ा है, उसे योजना का लाभ देती है।

‎भाजपा नेताओं के 'महिलाओं के चेहरा देखकर उसकी पहचान के बाद वोटिंग करने' वाले बयान पर कमलजीत सहरावत ने कहा कि किसी भी वोटर की पहचान और उसकी जांच कर वोटिंग की अनुमति देने का काम चुनाव आयोग का है। मुझे लगता है कि उनके निर्णय से किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। यह जरूर है कि महिलाओं की जांच महिला करें, लेकिन वोटिंग के पहले पहचान, चेकिंग तो होनी ही चाहिए।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पाकिस्तान को हराने को लेकर भाजपा सांसद सहरावत ने कहा कि किसी भी मैदान पर भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान को इस तरह से हराते हैं जैसे हर देशवासी की भावना उनके अंदर शामिल हो। जब हमारे सिपाही बॉर्डर के ऊपर काम करते हैं, तो पूरे भारत की भावना के साथ काम करते हैं। पुरुष टीम हो या महिला टीम हो, हम विजयी होते हैं। ‎

‎कांग्रेस नेताओं के राहुल गांधी को जननायक कहने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे जननायक हैं जो खुद नहीं जानते हैं कि क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए। बिहार में चुनाव है, लेकिन जननायक क्षेत्र से ही गायब हैं। ऐसे जननायक अगर हैं, तो उनको मुबारक हो। जनता को ऐसे जननायक की जरूरत नहीं है।