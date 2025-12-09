भारत समाचार

Jagannath Sarkar Statement : राहुल गांधी चुनाव हारेंगे तो आरोप ही लगाएंगे: जगन्नाथ सरकार

जगन्नाथ सरकार बोले—राहुल गांधी चुनाव हारकर आरोप लगाते हैं
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Dec 09, 2025, 04:05 PM
राहुल गांधी चुनाव हारेंगे तो आरोप ही लगाएंगे: जगन्नाथ सरकार

नई दिल्ली: भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे बार-बार चुनाव हार रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भी इंडिया महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब चुनाव हार रहे हैं तो कहीं न कहीं तो हार का ठीकरा फोड़ेंगे, इसीलिए हारने के बाद राहुल गांधी आरोप लगाते हैं।

भाजपा सांसद का यह बयान उस वक्त आया है, जब मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी ने वोट चोरी, एसआईआर जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिहार में एसआईआर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ऐसा क्यों है कि एसआईआर के बाद भी बिहार में वोटिंग लिस्ट में 1.2 लाख डुप्लीकेट फोटो हैं? अगर आपने वोटिंग लिस्ट साफ कर दी है, तो बिहार में 1.2 लाख डुप्लीकेट फोटो क्यों हैं? हमने यह सिर्फ बिहार के बारे में साबित नहीं किया है। हमने यह कर्नाटक में साबित किया है, हमने यह महाराष्ट्र में साबित किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि इसी तरह आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, और पूरे देश में चुनाव जीतते हैं।

लोकसभा में राहुल गांधी के संबोधन के बाद भाजपा सांसद ने आईएएनएस से बातचीत की।

भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि राहुल गांधी हर चुनाव में बार-बार हारे हैं, इसीलिए वे आरोप लगाते हैं। एसआईआर के मुद्दे को उठाना जरूरी है। सभी के लिए सही वोटर लिस्ट होना जरूरी है। सब जानते हैं कि वोटर लिस्ट सही होनी चाहिए, इसलिए किसी को भी साफ और सटीक वोटर लिस्ट से कम कुछ भी मंजूर नहीं होना चाहिए। चुनाव का खर्चा इतना ज्यादा है और वोटर लिस्ट में फेक वोटर नहीं होना चाहिए।

उन्होंने पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे। बिहार की जीत सबसे अहम थी। जैसे गंगा का पानी बिहार से बंगाल में बहता है, वैसे ही इस बार हम वहां भी जीतेंगे।

उन्होंने केंद्र सरकार की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी सरकार जनता के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है और सुधार लागू कर रही है, और जब भी सुधार होते हैं, तो लोगों का समर्थन और भागीदारी बहुत जरूरी होती है।

--आईएएनएस

 

parliament updatesVoter List IssuesElection DebateRahul Gandhipolitical reactionsIndian PoliticsBJP Response

