Dinesh Sharma BJP: दिनेश शर्मा ने किया बिहार में एनडीए की जीत का दावा, बोले-राजद की दुर्गति होने वाली है

लखनऊ: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने सोमवार को बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीतिक फिजा पूरी तरह से मोदीमय है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रदेश की जनता को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर कोई उनके हितों को पूरा कर सकता है तो वो कोई और नहीं, बल्कि एनडीए ही है। एनडीए ने हमेशा से ही जनता के हितों को तवज्जो दी है।

दिनेश शर्मा ने कहा कि बिहार में राजद की दुर्गति होने वाली है। महागठबंधन में शामिल सभी नेताओं को हार का सामना करना होगा।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब हमारे यहां पर कट्टा और तमंचे का युग जा चुका है। अब तो लखनऊ में राइफल बन रही है। हमारे यहां ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह चीजें पाकिस्तान के लिए बन रही हैं।

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगलराज है। तृणमूल के लोगों का कुशासन अपने चरम पर पहुंच चुका है। टीएमसी प्रदेश के लोगों पर अत्याचार करने पर आमादा है। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि अब प्रदेश में टीएमसी का राज खत्म होने वाला है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी प्रदेश में किसी विशेष राजनीतिक दल का राज समाप्त होता है, तो वह लोगों पर अपने अत्याचार बढ़ा देती है। ऐसे लोगों को प्रदेश की जनता जरूर जवाब देगी।

वहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा कि वो संत व्यक्ति हैं। जब वो किसी विषय वस्तु पर कोई टिप्पणी करते हैं, तो मन में किसी भी प्रकार का कपट रखकर नहीं करते हैं। उनका हृदय पूरी तरह से साफ होता है। इसके बाद ही वो किसी विषय वस्तु पर कोई टिप्पणी करते हैं। अब अगर उन्होंने कुछ कहा होगा, तो पूरी तरह से शुद्ध मन के साथ ही कहा होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है।

भाजपा सांसद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मौजूदा समय में झूठ का पुलिंदा बन चुकी है और कांग्रेस की बात करें, तो यह पार्टी सत्य को स्वीकार करने से गुरेज करती है।