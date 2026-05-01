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West Bengal Politics : भाजपा नेता ने कहा- एक भी सीसीटीवी बंद नहीं, सिर्फ हार के बहाना ढूंढ रहीं ममता

ममता बनर्जी पर भाजपा का हमला, स्ट्रॉन्ग रूम विवाद को लेकर तीखी राजनीति
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Dainik Hawk·
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May 01, 2026, 11:02 AM
कोलकाता स्ट्रॉन्ग रूम विवाद: भाजपा नेता ने कहा- एक भी सीसीटीवी बंद नहीं, सिर्फ हार के बहाना ढूंढ रहीं ममता

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के सांसद दामोदर दास अग्रवाल ने कोलकाता स्ट्रॉन्ग रूम विवाद पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं और अपनी हार के कारण ढूंढ रही हैं।

सांसद दामोदर दास अग्रवाल ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए। चार राज्यों में बिल्कुल विवाद नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी अपना आपा खोकर बेतुके आरोप लगा रही हैं। सनातन धर्म, हिंदू समाज और स्थानीय लोगों की अवहेलना करके रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के सहारे सत्ता पर काबिज ममता सरकार का पतन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी से वह अपना आपा खो रही हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "ईवीएम में छेड़छाड़ की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान ईवीएम सीसीटीवी के दायरे में होती है। चुनाव आयोग भी स्पष्ट कर चुका है कि कहीं भी एक भी सीसीटीवी को बंद नहीं किया गया है। लेकिन वहां जाकर नाटक करना और हार के कारणों को ढूंढना, इस रणनीति के साथ वे अपना प्रोपेगेंडा चला रही हैं।"

वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ममता बनर्जी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, "जब से एग्जिट पोल आने शुरू हुए हैं और यह दिखाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है, जबकि टीएमसी का पूरी तरह सफाया हो रहा है, तब से टीएमसी के लोग 'ट्रिपल डी' (डिनायल, ड्रामा और धमकी) पर उतर आए हैं।"

इस बीच, शहजाद पूनावाला ने तृणमूल कांग्रेस को 'द माफिया कल्चर' पार्टी करार दिया। हर संविधान संस्था को गाली देने का काम टीएमसी के लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी देश के गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी मखौल उड़ा चुके हैं। कल्याण बनर्जी ने स्पीकर को भी अपशब्द बोले थे। चुनाव आयोग को भी धमकी दी जाती है।

--आईएएनएस

 

 

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