Delhi Blast Reaction : दिल्ली विस्फोट में शामिल आतंकियों को भारतीय सेना जड़ से मिटा देगी: सीटी रवि

कर्नाटक: दिल्ली में सोमवार को हुए विस्फोट पर भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने भरोसा जताया कि धमाके में शामिल आतंकियों को भारतीय सेना जड़ से खत्म कर देगी।

भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "इससे पहले भी पुलवामा हमला हुआ था। इसके बाद भारतीय सेना ने करार जवाब दिया था और उसके बाद पहलगाम में आंतकी हमला हुआ था। वहां भी भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशान सिंदूर के माध्यम से आंतकी ठिकानों को तबाह किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है, 'हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं।' "

उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों को भारत सरकार जड़ से खत्म करने वाली है। इसके लिए जल्द ही तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही देश को इसका परिणाम देखने को मिलने वाला है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसी तरह ऑपरेशन चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा एमएलसी ने कहा कि 2008 में मुंबई हमला हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे। उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन अब ऐसी सरकार नहीं है। इस हादसे का जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसे चलाया गया था, अब वैसे ही फिर से इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कश्मीर के आतंकी यासीन मलिक के साथ कांग्रेस के अच्छे रिश्ते थे, जिसकी वजह से आतंकवादियों पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले सोचना पड़ता था। इस तरह का प्यार भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखाने वाली है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। भाजपा आतंकियों को जड़ से खत्म कर देगी।

सीटी रवि ने आगे कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोई भी फैसला लेने में सोचते नहीं हैं; ये काम कांग्रेस की सरकार में किया जाता था। कांग्रेस आंतकियों की हितैशी सरकार थी, लेकिन भाजपा इन पर कार्रवाई करती है। कांग्रेस शुरू से ही सच के खिलाफ बोलती चली आ रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक सच्चे और समर्थवान केंद्रीय गृहमंत्री हैं।

--आईएएनएस