Sanjay Upadhyay BJP: कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए : संजय उपाध्याय

मुंबई: गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे राजनेताओं को पदों से हटाने के प्रस्ताव वाले विधेयक की भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने सराहना की। उन्‍होंने कहा कि नियम-कानून सबके लिए एक जैसे होने चाहिए।

संजय उपाध्याय ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मोदी सरकार ने जो नया कानून पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। नियम-कानून सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। चाहे वो मुख्यमंत्री हो या गद्दी पर बैठा मंत्री, अगर वो भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है, उसे अदालत से सजा मिलती है या वो जेल जाता है, तो एक समय के बाद उसका पद अपने आप खत्म हो जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोपी जेल में रहते हुए भी शासन चलाएंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बेकार हो जाएगी। यह कदम साहसी है और प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’।

उन्‍होंने इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का लोकसभा चुनाव के बाद कोई अस्तित्व नहीं बचा है। यह गठबंधन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर लोगों को गुमराह करने का काम करता है।

उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार तय है। सुदर्शन रेड्डी को पराजय का सामना करना पड़ेगा। विपक्ष केवल भ्रम फैलाने में व्यस्त है, लेकिन सच्चाई यह है कि जनता का विश्वास एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बना हुआ है।

उपाध्याय ने कहा कि पहले भी उपराष्ट्रपति एनडीए से रहे हैं और इस बार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन निश्चित ही उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि वे जीतने के बाद देश की सेवा में सराहनीय कार्य करेंगे। उन्होंने राधाकृष्णन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एनडीए उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे।