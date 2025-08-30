Ravindra Negi On Mahua Moitra: महुआ मोइत्रा का बयान मर्यादित, भाषा की सारी मर्यादा तोड़ दी : रवि नेगी

नई दिल्ली: दिल्ली से भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया था। भाजपा विधायक ने कहा कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल टीएमसी सांसद की ओर से किया गया है, वह दिखाता है कि महुआ मोइत्रा ने सारी हदें पार कर दी हैं।

आईएएनएस से बातचीत के दौरान भाजपा विधायक ने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लगता है कि वह कुछ भी बोल सकते हैं। दरभंगा में हाल ही में जिस तरह से पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर टीएमसी सांसद का आपत्तिजनक बयान कहीं से भी मर्यादित नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं।

भाजपा विधायक ने बताया कि उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। संभवत एफआईआर भी दर्ज हो गई होगी।

बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा को उन्होंने घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को इस बात की पीड़ा हो रही है कि एक गरीब घर का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। पीएम मोदी 11 साल से देशहित में कार्य कर रहे हैं, जो विपक्षी दल पचा नहीं पा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद ने भाषा की सारी मर्यादा तोड़ दी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार रोहिंग्या, बांग्लादेशी के वोट पर बन रही है। अगर घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है तो उन्हें दर्द क्यों हो रहा है?

भाजपा विधायक ने कहा कि मैंने पुलिस थाने में शिकायत सिर्फ इसलिए नहीं दी कि मैं भाजपा पार्टी से हूं। देश के प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर कोई विवादित बयान देगा तो एक नागरिक के तौर पर मैं आपत्ति दर्ज कराऊंगा।