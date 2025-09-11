भारत समाचार

BJP MLA Ram Kadam : प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं, राहुल को इतिहास पढ़ना चाहिए : राम कदम

राम कदम ने राहुल गांधी के ओबीसी बयान पर पलटवार किया, कांग्रेस पर निशाना साधा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 11, 2025, 07:06 AM
प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं, राहुल को इतिहास पढ़ना चाहिए : राम कदम

मुंबई: महाराष्ट्र के भाजपा विधायक राम कदम ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भाजपा-आरएसएस ओबीसी, दलित और आदिवासियों का उत्थान नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी-कभी आधी नींद में बयान देते हैं। शायद वह भूल गए कि प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से हैं।

भाजपा विधायक राम कदम ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "भाजपा पहली ऐसी पार्टी है, जिसने पिछले 11 सालों से एक ओबीसी पृष्ठभूमि के प्रधानमंत्री को देश का नेतृत्व सौंपा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। तीसरी बार एक प्रमुख ओबीसी नेता प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, जिसने वैश्विक स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाया है। यह ओबीसी समुदाय के लिए गर्व की बात है। राहुल गांधी कभी-कभी आधी नींद में बयान देते हैं। शायद वे भूल गए कि प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से हैं। देश जानता है कि हमने किस जाति को सम्मान दिया है। भाजपा की सरकार ने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। राहुल गांधी को इतिहास के पन्ने खंगालने की जरूरत है।"

राम कदम ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "कांग्रेस नेता खड़गे हों या राहुल गांधी, इनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जब वे चुनाव हार जाते हैं, तो उनमें हार को स्वीकार करने का साहस भी होना चाहिए। छोटी सोच से कोई बड़ा नहीं बनता। हमेशा चुनाव आयोग, मतदान या वोट चोरी का दोष देना ठीक नहीं है। हाल के उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या हुआ? कुछ विपक्षी वोट उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को गए, अब वे किसे दोष देंगे? हमेशा एक ही बात के रोने को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल गांधी एक पार्ट टाइम नेता हैं।"

उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के बयान पर कदम ने तंज कसते हुए कहा, "संजय राउत किस तरह के सपने देख रहे हैं? क्या वे देश में नेपाल जैसे दंगे और आगजनी के सपने देख रहे हैं, जहां वे रहते हैं? अगर सपने देखने हैं, तो भारत के वैश्विक स्तर पर उभरने के सपने देखें। उद्धव गुट और कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान पाकिस्तान जैसे शत्रु देशों में आतंकवादियों को ताली बजाने पर मजबूर करते हैं। जब तक पीएम मोदी हैं, तब तक संजय राउत, उद्धव गुट या कांग्रेस के दंगे और आगजनी के सपने पूरे नहीं होंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश मजबूती से प्रगति कर रहा है।"

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर राम कदम ने कहा, "आज मोहन भागवत का जन्मदिन है। भगवान उन्हें लंबी आयु प्रदान करें। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया है। उनके अथक प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणा हैं।"

 

 

BJP OBC Supportram kadamSanjay Raut statementcongress-leaderspolitical reactions IndiaRahul Gandhi remarksMaharashtra Politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...