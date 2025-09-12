भारत समाचार

BJP MLA Statement : भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने देश की सुरक्षा पर जताई चिंता, बोले, अब सबकी भारत पर नजर

भाजपा विधायक ने युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण की मांग की
Sep 12, 2025, 02:05 AM
गुना: मध्य प्रदेश के गुना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पन्नालाल शाक्य ने देश की सुरक्षा को लेकर चिंताजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हालात अब भारत में भी बन सकते हैं, जिससे देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

इसके मद्देनजर उन्होंने 18 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण (मिलिट्री ट्रेनिंग) की मांग की है।

भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने यह बयान गुना में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नोडल खेल केंद्र में आयोजित 69वीं राज्य स्तरीय जूडो बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान दिया।

इस अवसर पर गुना जिले की कक्षा 12वीं में शासकीय विद्यालयों के 89 टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी वितरण और जूडो बॉक्सिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की गई।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा, "खेल, विकास और विश्वगुरु बनने की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन देश की सुरक्षा और भविष्य को लेकर गंभीर होना जरूरी है।"

उन्होंने पड़ोसी देशों की अस्थिरता का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि श्रीलंका में आगजनी, बांग्लादेश में तख्तापलट, अफगानिस्तान की बदहाली, पाकिस्तान में आतंकवाद और नेपाल की बर्बादी के बाद अब सबकी नजर भारत पर है। अगर हम अपने युवाओं को तैयार नहीं करेंगे तो भारत में भी गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।

पन्नालाल शाक्य ने गुना जिला प्रशासन से आग्रह किया कि उनका यह प्रस्ताव लिखित रूप में दिल्ली भेजा जाए। उन्होंने गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से तत्काल प्रभाव से युवाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की मांग की।

उन्होंने जोर देकर कहा, "जल्दी से जल्दी इसे शुरू करना जरूरी है। अगर देश में ऐसी स्थिति बनती है तो हमें तैयार रहना होगा। नहीं तो ये स्कूटी लेकर जा रहे बच्चे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। कोई दो थप्पड़ मारकर उनकी स्कूटी छीन लेगा।"

शाक्य ने जिला दंडाधिकारी से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा, "हमें कल की कल्पना करनी होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन बाहर निकलेगा?"

 

 

