Vanathi Srinivasan Meets PM Modi: महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात

वनथी श्रीनिवासन ने पीएम मोदी को महिला मोर्चा की यात्रा और उपलब्धियां बताईं
Aug 21, 2025, 05:56 AM
महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात

नई दिल्ली: भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और संगठन की चार वर्षों की यात्रा और उपलब्धियों से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने दो विशेष पुस्तकें (महिला मोर्चा की यात्रा और वीरांगना) प्रधानमंत्री को भेंट की।

वनथी श्रीनिवासन ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को महिला मोर्चा के बीते चार वर्षों में किए गए कार्यों, राज्य दौरों, संगठनात्मक अनुभवों और महिलाओं से जुड़ी पहलों की विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने यह भी साझा किया कि कैसे नवाचारी कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से महिला मोर्चा ने देशभर की महिलाओं को पार्टी और सरकार की योजनाओं से जोड़ा है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

वनथी ने कहा, "एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में तमिलनाडु से अपनी यात्रा शुरू करके आज प्रधानमंत्री के समक्ष महिला मोर्चा की पूरी यात्रा प्रस्तुत करना मेरे लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने पूरे मनोयोग से हमारी बात सुनी और अमूल्य मार्गदर्शन भी दिया।"

इस मुलाकात में उन्होंने प्रधानमंत्री को तीन प्रमुख दस्तावेज सौंपे, जिनमें महिला मोर्चा की उपलब्धियों की रिपोर्ट, 'महिला मोर्चा की यात्रा' पर आधारित कॉफी टेबल बुक और 'वीरांगना'- भारत की 75 महिला स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित कॉफी टेबल बुक शामिल थे।

उन्होंने बताया कि महिला मोर्चा ने बीते वर्षों में जैसे कमल मित्र अभियान, दो दिवसीय प्रवास कार्यक्रम, और अन्य कई नवाचारी अभियानों के माध्यम से देश के कोने-कोने में महिलाओं से संपर्क साधा और उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ा।

वनाथी ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संगठनात्मक दौरों के अनुभव भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने महिला मोर्चा की इन पहलों की सराहना की और आगे की दिशा में भी मार्गदर्शन दिया।

उन्होंने कहा कि वे इस मुलाकात से नई ऊर्जा और प्रेरणा लेकर लौट रही हैं और आगे भी पूरे जोश और समर्पण के साथ भारत की महिलाओं की सेवा में जुटी रहेंगी।

 

