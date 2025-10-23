BJP Madhya Pradesh Executive : हेमंत खंडेलवाल ने मध्य प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी का किया ऐलान

भोपाल: भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। इस कार्यकारिणी में कुल 25 पदाधिकारी हैं। साथ ही अन्य मोर्चों के अध्यक्षों का भी ऐलान कर दिया गया है। भाजपा संगठन की कमान हेमंत खंडेलवाल के हाथ में आने के बाद से पार्टी के नेताओं को नई कार्यकारिणी के गठन का इंतजार था।

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सहमति पर कार्यकारिणी की घोषणा की। नई कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 9 मंत्री और चार महामंत्री हैं। पार्टी ने उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी रणवीर सिंह रावत, कांति देव सिंह, प्रभु राम चौधरी, शैलेंद्र बरुआ, मनीषा सिंह, नंदिता पाठक, सुरेंद्र शर्मा, निशांत खरे, और प्रभु लाल को सौंपी, जबकि महामंत्री की जिम्मेदारी सांसद लता वानखेडे, सुमेर सिंह सोलंकी, राहुल कोठारी, और गौरव रनदिवे को दी गई है।

इसके अलावा, रजनीश अग्रवाल, लोकेंद्र पाराशर, जयदीप पटेल, क्षितिज भट्ट, संगीता सोनी, राजेंद्र सिंह, अर्चना सिंह, राजो मालवीय, और बबीता परमार को मंत्री बनाया गया है। अखिलेश जैन के पास कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी है और कार्यालय मंत्री श्याम महाजन तथा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को बनाया गया है।

नई कार्यकारिणी के गठन के साथ विभिन्न मोर्चा के अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए हैं। किसान मोर्चा का अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, अनुसूचित जाति का अध्यक्ष भगवान सिंह परमार, अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष पंकज टेकाम, और पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष पवन पाटीदार को बनाया गया है। नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से जुड़े लोगों को स्थान दिया गया है। साथ ही आपसी संतुलन को मजबूत करने की कोशिश की गई है।