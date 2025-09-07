BJP Reaction on GST Reforms : जीएसटी में सुधार से गरीबों और आम आदमी को मिलेगा लाभ : मनोज तिग्गा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में किए गए हालिया सुधारों का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि ये सुधार देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे और आम जनता, खासकर गरीबों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

भाजपा सांसद मनोज तिग्गा ने जीएसटी सुधारों पर आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब भी जीएसटी में सुधार की गुंजाइश होती है तो सुधार किए गए हैं। जीएसटी दरों में कमी के साथ, आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और गरीब एवं निम्न-आय वर्ग के लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।"

मनोज तिग्गा ने जीएसटी को एक प्रगतिशील कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि वह जनता की जरूरतों को समझती है और उसी के अनुसार आर्थिक नीतियां बनाती है।

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे महान नेता हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो कुछ भी कहते या करते हैं, उसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है।"

भाजपा सांसद नरेश बंसल ने जीएसटी सुधारों को 'देश का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार' बताया।

उन्होंने कहा, "जीएसटी पार्ट 2 देश का सबसे बड़ा आर्थिक रिफॉर्म है।" उन्होंने पीएम मोदी द्वारा 2017 में लागू किए गए 'वन नेशन, वन टैक्स' जीएसटी की भी सराहना की, जिसके बाद कई सुधार हुए, जैसे लोगों के लिए टैक्स रिटर्न भरना आसान हो गया और टैक्स कलेक्शन भी दोगुना हो गया।

बंसल ने आगे कहा कि जीएसटी में सुधार से आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम पड़ेगा। उन्होंने जीएसटी के नए स्वरूप पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "अब दो ही स्लैब हैं, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत का। सबको लाभ मिला है। इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। यह बहुत ही सुधारात्मक कदम है, जिसका आम आदमी को बहुत लाभ मिलेगा।"

उन्होंने कहा कि इन सुधारों से उद्योगपतियों से लेकर आम आदमी तक सभी को राहत मिलेगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी।