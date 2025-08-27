Dilip Ghosh Voter List Scam: मतदाता सूची की गड़बड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई : दिलीप घोष

कोलकाता: भाजपा नेता दिलीप घोष ने बुधवार को दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है और इसमें जो लोग भी शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह का घोटाला अधिकारियों के शामिल हुए बिना नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसे सभी अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पश्चिम बंगाल में इस तरह की स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

भाजपा नेता ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को इस संबंध में जवाब देना चाहिए। वे अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते हैं। ममता बनर्जी तो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और कल भी नहीं रहेंगी। लेकिन, मुख्य सचिव जिस तरह से मौजूदा समय में अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं, उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरह से बर्दाश्त के बाहर है।

इसके अलावा, उन्होंने पश्चिम बंगाल में हो रहे पलायन पर भी चिंता जताई और कहा कि जिस तरह से यहां पर पिछले कुछ दिनों से पलायन हो रहा है, वो ठीक नहीं है। आज की तारीख में बंगाल की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि लोग अब बेहतर संभावनाओं के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। अब लोग भी क्या करें, ना ही यहां पर उन्हें बेहतर शिक्षा मिल पा रही है और ना ही स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं मिल पा रही हैं। ऐसी स्थिति में लोग दूसरे राज्यों में बेहतर संभावनाओं की तलाश के लिए जा रहे हैं।

साथ ही, उन्होंने अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 50 फीसद टैरिफ को उसकी दादागिरी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अमेरिका की दादागिरी है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब मुझे लगता है कि हमें अमेरिका के खिलाफ एकजुट होना होगा, तभी जाकर हम इस स्थिति का सामना कर पाएंगे। अमेरिका मौजूदा समय में वैश्विक मंच पर अपनी प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है।

इसके अलावा, संसद में पेश हुए तीन अहम बिलों का जेपीसी में टीएमसी की ओर से समर्थन नहीं किए जाने पर दिलीप घोष ने निंदा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से टीएमसी ने इस बिल का विरोध किया है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि मौजूदा समय में यह पार्टी भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है। इस पार्टी के अधिकांश नेता पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आने वाले दिनों में इस बिल के जरिए राजनीति में जारी भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त होगा। लोगों को सकारात्मक माहौल मिलेगा।

उन्होंने कहा कि आज की तारीख में पश्चिम बंगाल की स्थिति जम्मू-कश्मीर से भी ज्यादा दयनीय हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जिस तरह से पूरी दुनिया को जम्मू-कश्मीर की हालिया स्थिति के बारे में पता चला है, ठीक उसी प्रकार से लोगों को पश्चिम बंगाल की भी मौजूदा स्थिति के बारे में पता लगना चाहिए। लोगों को पता लगना चाहिए कि किस तरह से यहां रहने वाले लोगों के हितों पर कुठाराघात किया जाता है।