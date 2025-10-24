Anil Jain Bihar Speech : एनडीए के नेतृत्व में बिहार की अभूतपूर्व प्रगति, महागठबंधन की हालत पतली : अनिल जैन

गयाजी: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता अनिल जैन ने बिहार के गयाजी में महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव और उपमुख्यमंत्री पद के लिए मुकेश सहनी को चेहरा घोषित करने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग असमंजस में थे और उनकी हालत पतली थी।

जैन ने कहा कि महागठबंधन ने आखिरकार अपना चेहरा घोषित कर दिया; यह अच्छी बात है। एनडीए और भाजपा अपनी रणनीति के साथ पूरी मजबूती से काम करती है।

अनिल जैन ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हुए विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।

अपने पुराने अनुभव साझा करते हुए जैन ने कहा कि जब मैं पहले बिहार आया था, तब सड़कें, बिजली और साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब थी। लेकिन अब बिहार तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पहले शहरों में बिजली की किल्लत थी, अब गांवों में 23 घंटे बिजली उपलब्ध है। यह बदलाव कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।

नीतीश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे प्रति परिवार करीब एक हजार रुपए की बचत हो रही है। इसके अलावा, जीविका दीदियों को 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है और 125 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के तहत वितरित की गई है। जीविका दीदियों को रोजगार के लिए दो लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी।

अनिल जैन ने 2005 से पहले के बिहार का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय अपहरण, लूट, डकैती और हत्या जैसी घटनाएं आम थीं। लोग शाम ढलने के बाद घरों से बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन अब एनडीए सरकार के नेतृत्व में स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।

उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा समय में रात के 12 बजे भी लोग गया से बोधगया बेफिक्र होकर जा सकते हैं। यह परिवर्तन एनडीए की देन है। बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए के साथ है और आगामी चुनावों में एनडीए की सरकार बनना तय है। जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को सराह रही है और एनडीए को प्रचंड समर्थन देगी।