GST Rate Cut India : जीएसटी दरों में कटौती ऐतिहासिक, मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत: अमर कुमार बाउरी

सरायकेला: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने जीएसटी दरों में की गई कटौती को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया है।

सरायकेला के भाजपा कार्यालय में शनिवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह निर्णय आम जनता, विशेषकर मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।

बाउरी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी निर्माण और देशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

उन्होंने बताया कि इस कटौती के दायरे में कॉपी-किताब, रसोई का सामान, कृषि के लिए ट्रैक्टर और उपकरण, गंभीर बीमारियों की दवाइयां, और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे आवश्यक क्षेत्र शामिल हैं। यह कदम न सिर्फ आम लोगों के जीवन को आसान बनाएगा, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी सशक्त करेगा।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री का यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और आम जनता को राहत प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे न सिर्फ घरेलू खपत बढ़ेगी, बल्कि स्वदेशी उत्पादों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।”

बाउरी ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। जीएसटी दरों में कमी से मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाला खर्च कम होगा, जिससे उनकी बचत बढ़ेगी।

उन्होंने कहा, “कृषि उपकरणों और ट्रैक्टरों पर जीएसटी कम होने से किसानों को लाभ होगा। गंभीर बीमारियों की दवाइयों पर राहत से मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी।”

वहीं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने जीएसटी सुधार को जनहितकारी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए ये फैसले देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।