Atmanirbhar Bharat : भाजपा का 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान शुरू, भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील

नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए घोषणा की कि पार्टी आज से 'आत्मनिर्भर भारत' और 'हर घर स्वदेशी' अभियान की शुरुआत कर रही है। यह अभियान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, यानी 25 दिसंबर, तक चलेगा।

अरुण सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों से आग्रह किया है कि आप जो भी खरीदें, वह भारत में बनी हो और जिसमें हमारे देशवासियों का पसीना शामिल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशभर के कार्यकर्ताओं को व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया है, ताकि जन-जन को 'स्वदेशी अभियान' से जोड़कर इसे एक राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर गुजरता है। जो सामान भारत में बना है, जिसमें हमारे देश के बेटे-बेटियों का पसीना है, वही स्वदेशी है। हमें उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वदेशी का अर्थ बहिष्कार नहीं है, बल्कि भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देना है। इस अभियान के दौरान लोगों को 'वोकल फॉर लोकल' के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हर घर पर स्वदेशी का स्टीकर लगाया जाएगा और लोगों से आग्रह किया जाएगा कि वे प्रधानमंत्री के संदेश को अपनाएं। दुकानदारों से भी अपील की जाएगी कि वे स्थानीय और स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा दें।

उन्होंने बताया कि अभियान के तहत देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें मेले, प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। 500 स्वदेशी रथ और 1 हजार मेलों के जरिए अभियान का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा, लोगों से संकल्प पत्र भी भरवाए जाएंगे कि वे स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में उत्पादन कर रही है तो उसे भी स्वदेशी माना जाएगा, क्योंकि इसमें भारत की श्रमशक्ति और संसाधनों का योगदान है।

अरुण सिंह ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र के स्तर पर 10 सदस्यों की समिति बनाई गई है, जबकि जिला स्तर पर 5 सदस्यों की समितियां गठित की गई हैं। ये समितियां अभियान की गतिविधियों का संचालन और मॉनिटरिंग करेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव और मोहल्लों तक पहुंचेंगे।

अभियान के महत्व पर जोर देते हुए अरुण सिंह ने आगे कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हर नागरिक स्वदेशी से जुड़ेगा। यह सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भरता का मार्ग है।