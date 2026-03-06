BJP Three Line Whip : भाजपा ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, 9-10 मार्च को सदन में मौजूद रहने के निर्देश

नई दिल्ली: भाजपा ने शुक्रवार को अपने लोकसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया, जिसमें उन्हें अगले हफ्ते सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है, जब बजट सेशन का दूसरा फेज शुरू होगा।

पार्टी की ओर से कहा गया है कि 9-10 मार्च को सदन में बहुत महत्वपूर्ण विधायी कार्य पर चर्चा होगी और इसलिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है।

लोकसभा में सभी भाजपा सांसदों को ये निर्देश ऐसे समय में दिए गए हैं जब सदन में विपक्ष के खिलाफ कथित भेदभाव और एकतरफा रवैये को लेकर स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है।

भाजपा के व्हिप, जिस पर 6 मार्च की तारीख है और लोकसभा में भाजपा के चीफ व्हिप डॉ. संजय जायसवाल के साइन हैं, ने कहा, "सभी भाजपा सांसदों को सूचित किया जाता है कि लोकसभा में सोमवार, 9 मार्च और 10 मार्च को कुछ बहुत जरूरी लेजिस्लेटिव काम पास होने के लिए रखे जाएंगे। इसलिए, लोकसभा के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे दोनों दिन सदन में जरूर मौजूद रहें और सरकार के रुख का समर्थन करें।"

रिपोर्ट्स के अनुसार, लोकसभा में 9 मार्च को ही स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का लाया गया प्रस्ताव चर्चा के लिए आ सकता है। इस दिन स्पीकर ओम बिरला के भी मौजूद रहने की संभावना है। हालांकि, उनके सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करने की संभावना नहीं है क्योंकि जिस दिन विपक्ष ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था, उसी दिन उन्होंने कार्यवाही से खुद को अलग करने की कसम खाई थी।

तय नियमों और गाइडलाइंस के मुताबिक, स्पीकर बिरला को सदन में प्रस्ताव आने पर उसके खिलाफ वोट करने का अधिकार होगा।

बता दें कि विपक्ष के 100 से ज्यादा सदस्यों ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव का नोटिस दिया था।

कांग्रेस और विपक्ष स्पीकर के राहुल गांधी के प्रति कथित भेदभाव से गुस्से में थे, उन्होंने उन पर कई आरोप लगाए, जिसमें दावा किया गया कि विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने का मौका नहीं दिया गया, गलवान में झड़प के दौरान चीनी सैनिकों के 'आगे बढ़ने' की खतरनाक रिपोर्ट उठाने का उनका अधिकार छीन लिया गया और जब विपक्ष ने इसका विरोध किया, तो उनमें से आठ को सस्पेंड कर दिया गया। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने लोकसभा सांसदों को ऐसा ही व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें 9 मार्च से 11 मार्च तक तीन दिनों के लिए सदन में मौजूद रहने को कहा गया है।

--आईएएनएस