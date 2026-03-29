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BJP Gujarat Elections : लोकल चुनावों से पहले बूथ लेवल पर माइक्रो-प्लानिंग पर फोकस कर रही भाजपा

भाजपा ने गुजरात में लोकल बॉडी चुनावों के लिए बूथ-लेवल रणनीति बनाई।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 29, 2026, 06:03 AM
गुजरात: लोकल चुनावों से पहले बूथ लेवल पर माइक्रो-प्लानिंग पर फोकस कर रही भाजपा

वडोदरा/सूरत: भाजपा ने गुजरात में आने वाले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी फोकस बूथ लेवल के संगठन को मजबूत करने पर है। इसके लिए सीनियर नेताओं ने शनिवार को कई जोनल मीटिंग कीं।

सूरत में साउथ जोन के ऑफिस बेयरर्स की एक मीटिंग में, भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट जगदीश विश्वकर्मा ने हर बूथ और घर तक एक 'मजबूत और अच्छी तरह से प्लान किया हुआ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर' बनाने पर फोकस करने वाली एक स्ट्रेटजी बताई।

मीटिंग में यूनियन जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल, स्टेट जनरल सेक्रेटरी प्रशांत कोराट, स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के कन्वीनर गोरधन जदाफिया के साथ-साथ पूरे जोन के डिस्ट्रिक्ट और सिटी-लेवल के ऑफिस बेयरर्स और पार्टी लीडर्स शामिल हुए।

पार्टी लीडर्स के मुताबिक, विश्वकर्मा ने वर्कर्स से कहा कि वे यह पक्का करें कि भाजपा की लीडरशिप वाली सेंट्रल और स्टेट सरकारों द्वारा किए गए पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव्स के बारे में जानकारी अवेलेबल हो। उन्होंने कहा कि लोकल लेवल पर चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स का किया गया काम हर घर तक पहुंचे।

पाटिल, कोराट और जदाफिया ने भी मीटिंग को एड्रेस किया और पार्टी वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशनल गाइडेंस दी। विश्वकर्मा की चेयरमैनशिप में वडोदरा में हुई सेंट्रल जोन मीटिंग में भी ग्रासरूट लेवल पर मोबिलाइजेशन पर इसी तरह का जोर देखा गया।

वडोदरा मीटिंग में, विश्वकर्मा ने कार्यकर्ताओं से आउटरीच और यात्रा के ज़रिए जनता से लगातार संपर्क बनाए रखने और सरकार के 'देश-हितैषी और जनकल्याण के कामों' के बारे में बताने की अपील की। उन्होंने बूथ-लेवल के कार्यकर्ताओं को पार्टी की 'सबसे बड़ी ताकत' बताया और चुनावों से पहले 'मजबूत और मजबूत ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर' पक्का करने के लिए हर बूथ पर माइक्रो-प्लानिंग करने की अपील की।

झड़फिया ने भी मीटिंग को संबोधित किया, और चुनाव मैनेजमेंट के अलग-अलग पहलुओं पर डिटेल में बात की। दोनों मीटिंग लोकल बॉडी चुनावों से पहले इलाकों में अपनी ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रैटेजी को कोऑर्डिनेट करने की पार्टी की बड़ी कोशिश का हिस्सा थीं।

--आईएएनएस

 

 

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