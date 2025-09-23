भारत समाचार

BJP GST Savings Festival : जीएसटी बचत उत्सव: बीजेपी ने शुरू की जन जागरूकता पहल, जगदंबिका पाल ने गिनाए लाभ

बीजेपी ने नवी मुंबई में जीएसटी बचत उत्सव और स्वदेशी अभियान शुरू किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 23, 2025, 01:42 AM
जीएसटी बचत उत्सव: बीजेपी ने शुरू की जन जागरूकता पहल, जगदंबिका पाल ने गिनाए लाभ

नवी मुंबई: केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में की गई कटौती के लाभ को जनता तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 'जीएसटी बचत उत्सव' की शुरुआत की है।

इस पहल के तहत सोमवार को बीजेपी के चार सांसद नवी मुंबई के वाशी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों और नागरिकों से मुलाकात कर जीएसटी कटौती के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। इस दौरान व्यापारियों से अपील की गई कि वे इस कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं ताकि आम जनता को इसका सीधा फायदा मिल सके।

कार्यक्रम में सांसद जगदंबिका पाल ने नागरिकों से संवाद करते हुए कहा, "जीएसटी दरों में कमी से आपको जो बचत होगी, उसका उपयोग स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में करें। स्वदेशी अपनाकर हम भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जब हमारा देश आत्मनिर्भर होगा, तभी हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर पाएंगे।"

उन्होंने विशेष रूप से नवरात्रि और दीपावली के त्योहारी सीजन में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की।

वहीं, पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक जीएसटी सुधार के उपलक्ष में सोमवार को झारखंड के पलामू भाजपा ने एक विशेष अभियान चलाया। शहर के बाजार क्षेत्र में जीएसटी बचत उत्सव के साथ स्वदेशी अभियान भी शुरू किया गया।

इस दौरान पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता और नेता आम दुकानदारों और ग्राहकों से मिले।

दुकानदारों को गुलाब का फूल और स्वदेशी अभियान का पोस्टर देकर उनसे अपील की गई कि वे ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान बेचें और लोग भी खरीदारी में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें।

इस दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि स्वदेशी अपनाकर ही देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले दिनों में तीसरे स्थान पर होगा। जीएसटी सुधार से खाद्य पदार्थ और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिलेगा। इससे दुकानदारों की बिक्री के साथ उपभोक्ताओं की खरीदारी भी बढ़ेगी।

 

GST Benefits IndiaModi government reformsSwadeshi CampaignPalamu BJPJagdambika PalBJP GST Savings FestivalNavi Mumbai News

Related posts

Loading...

More from author

Loading...