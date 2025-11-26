भारत समाचार

BJP Gaurav Vallabh : घुसपैठियों का समर्थन कर रहीं सीएम ममता, वोट बैंक खिसकने का सता रहा डर: गौरव वल्लभ

गौरव वल्लभ ने ममता बनर्जी पर घुसपैठियों के समर्थन का आरोप लगाया
Nov 26, 2025, 03:19 AM
घुसपैठियों का समर्थन कर रहीं सीएम ममता, वोट बैंक खिसकने का सता रहा डर: गौरव वल्लभ

नई दिल्‍ली: देश के 12 राज्‍यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ममता बनर्जी लगातार घुसपैठियों का समर्थन कर रही हैं और उन्हें भारत की वोटिंग व्यवस्था में शामिल करने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी अनुमति किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी।

गौरव वल्लभ ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र भारतीय नागरिकों के लिए है और उनकी सुरक्षा व विकास केंद्र में रखकर आगे बढ़ता है। ऐसे में घुसपैठियों को नागरिक अधिकार या किसी भी प्रकार की राजनीतिक भागीदारी देना संविधान और देशहित के खिलाफ है। उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी, आप कितनी भी कोशिश कर लें, घुसपैठियों को भारत में वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाएगा। देश के करदाताओं का पैसा भारत के नागरिकों के विकास पर ही खर्च होगा, घुसपैठियों पर नहीं।”

उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में घुसपैठिए वापस अपने देश लौट रहे हैं, जिससे सीएम ममता बनर्जी को वोट बैंक प्रभावित होने का डर सता रहा है। वल्लभ ने कहा कि भाजपा का ध्येय भारत के नागरिकों का विकास करना है, जबकि सीएम ममता बनर्जी का पूरा फोकस घुसपैठियों के हितों पर केंद्रित है।

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के हालिया बयान पर भी वल्लभ ने कहा कि अजय राय जैसे नेता कैसे खुद को राम भक्त बता सकते हैं, जबकि उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भगवान श्रीराम को 'काल्पनिक' कहते थे। वल्लभ ने कहा, “क्या ये राम भक्त हैं? ये वही लोग हैं जो श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल नहीं हुए। इन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 11 रुपए का चंदा तक नहीं दिया। ये लोग श्रीराम की विचारधारा के विरोधी हैं और रामराज के सिद्धांतों पर रोज हमला करते हैं।”

--आईएएनएस

 

 

