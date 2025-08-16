BJP Dharmasthala Campaign: भाजपा की प्रदेश इकाई ने शुरू किया 'धर्मस्थल चलो' अभियान

भारत समाचार

भाजपा का धर्मस्थल चलो अभियान, सामूहिक कब्र विवाद पर कांग्रेस सरकार को घेरा।
Aug 16, 2025, 11:53 AM
कर्नाटक सामूहिक कब्र मामला: भाजपा की प्रदेश इकाई ने शुरू किया 'धर्मस्थल चलो' अभियान

बेंगलुरु: भाजपा की कर्नाटक इकाई ने सामूहिक कब्र मामले से जुड़ी कथित साजिश के विरोध में शनिवार को 'धर्मस्थल चलो' अभियान शुरू की।

विधायक एस.आर. विश्वनाथ के नेतृत्व में भाजपा की येलहंका इकाई ने नेलमंगला टोल से श्रीक्षेत्र धर्मस्थल तक 'धर्मस्थल चलो' अभियान शुरू किया। इसकी शुरुआत धार्मिक अनुष्ठानों से हुई। सड़क पर सैकड़ों वाहनों का काफिला दिखा।

यह यात्रा "गलत जानकारी" का जवाब देने के लिए आयोजित की गई है। इस यात्रा में शामिल सभी लोग शाम को श्रीक्षेत्र धर्मस्थल पहुंचकर भगवान मंजूनाथ स्वामी के दर्शन करेंगे।

यात्रा में विधायक एस.आर. विश्वनाथ, राज्य दुग्ध महासंघ के संयोजक बेलूर राघवेन्द्र शेट्टी, प्रमुख नेता, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए हैं।

यात्रा में शामिल विधायक विश्वनाथ ने कहा, "हम करीब 300 कारों के साथ धर्मस्थल की यात्रा कर रहे हैं। सामूहिक कब्र मामले की एसआईटी (विशेष जांच दल) द्वारा की जा रही जांच का स्वागत करते हैं। लेकिन, कुछ स्वार्थी लोग हिंदू तीर्थस्थल को बदनाम करने और उसके खिलाफ झूठा प्रचार करने के लिए जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हमने यूट्यूबर्स और कुछ मीडिया समूहों द्वारा धर्मस्थल के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का जवाब देने और उसका विरोध करने के लिए 'धर्मस्थल चलो' अभियान शुरू किया है। हम शाम तक धर्मस्थल पहुंचेंगे और रात को प्रार्थना करेंगे। रविवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी और अन्य वरिष्ठ नेता भी धर्मस्थल आएंगे। हम सभी मिलकर भगवान मंजूनाथ के दर्शन और पूजा करेंगे।"

उन्होंने कहा, "कल लगभग 35 से 40 भाजपा विधायक भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे।"

विधायक विश्वनाथ ने कहा, "कांग्रेस की कर्नाटक सरकार और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार अब कह रहे हैं कि धर्मस्थल तीर्थस्थल के मामले में जो कुछ हो रहा है, वह एक बड़ी साजिश है। उन्हें अब इसका एहसास हुआ है, लेकिन यह बयान उन्हें पहले दे देना चाहिए था।"

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को कहा कि हिंदू तीर्थस्थल के खिलाफ झूठा प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

केपीसीसी कार्यालय के पास मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा, "सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रही है जिन्होंने धर्मस्थल मामले में झूठी बातें फैलाई हैं।"

 

