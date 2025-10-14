भारत समाचार

BJP Protest Durgapur : दुर्गापुर गैंगरेप के खिलाफ भाजपा का दूसरे दिन भी धरना जारी, पुलिस पर बाधा पहुंचाने का आरोप

दलित छात्रा गैंगरेप पर भाजपा का धरना जारी, विपक्ष ने न्याय की लड़ाई को बताया जनआंदोलन
Oct 14, 2025, 03:40 PM
दुर्गापुर: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दलित छात्रा से गैंगरेप मामले में न्याय की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। दुर्गापुर के सिटी सेंटर में धरना दे रहे भाजपा नेताओं ने कहा है कि यह आंदोलन लगातार छह दिनों तक चलेगा।

धरनास्थल पर विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पुलिस पर आंदोलन को बाधित करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि पुलिस हर कदम पर भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है और आंदोलन में बाधा डाल रही है। पुलिस के ऐसे रवैये के बावजूद भाजपा के सदस्य अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे और न्याय की मांग को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे।

भाजपा के राज्य समिति सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि यह धरना आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है और पुलिस की बार-बार की कोशिशों के बावजूद पार्टी कार्यकर्ता डटे हुए हैं।

कृष्णेंदु मुखर्जी ने आगे कहा कि भाजपा ने इस धरना को जारी रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया है और अदालत से अगले चार दिनों तक धरना जारी रखने की अनुमति मांगी है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालत भाजपा की इस मांग को स्वीकार करेगी और धरना बिना किसी बाधा के चलता रहेगा। मुखर्जी ने कहा कि हमारा धरना किसी भी हालत में चलता रहेगा और हम न्याय की मांग को लेकर पीछे नहीं हटेंगे।

भाजपा नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्ग के लिए न्याय की लड़ाई है। उन्होंने सभी लोगों से इस आंदोलन में समर्थन देने की अपील की ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो।

ओडिशा की रहने वाली छात्रा के साथ वारदात उस वक्त हुई थी, जब वह पुरुष मित्र के साथ खाना खाने के लिए हॉस्टल से निकली थी. गैंगरेप के इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

 

 

