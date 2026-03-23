BJP Victory : उपचुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कर्नाटक के मंत्री देंगे प्रलोभन : भाजपा

बागलकोट: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने सोमवार को भरोसा जताया कि उनकी पार्टी दावणगेरे दक्षिण और बागलकोट सीटों पर होने वाले उपचुनाव जीत लेगी। उन्होंने कहा, “कमल को खिलने से कोई नहीं रोक सकता।”

बीवाई विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्री शायद बागलकोट में ही डेरा डालेंगे। वहीं, दावणगेरे दक्षिण में मंत्री वोटरों को प्रभावित करने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो “सूटकेस में नहीं, बल्कि बोरियों में भरकर” लाए जा सकते हैं।

उन्होंने कर्नाटक सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्ट, जन-विरोधी, गरीब-विरोधी, किसान-विरोधी, दलित-विरोधी और युवा-विरोधी है। उनके अनुसार लोग इस सरकार के शासन से परेशान हैं।

विजयेंद्र ने कहा कि सत्ताधारी दल होने के बावजूद, कांग्रेस इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को नहीं रोक पाएगी, चाहे वह कितना भी “तमाशा” क्यों न कर ले। उन्होंने भरोसा जताया कि बागलकोट सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरन्ना चरंतिमठ जीतेंगे और पार्टी दावणगेरे दक्षिण में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी।

हालांकि, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि वे ढिलाई न बरतें और मतदान के आखिरी समय तक पूरी तरह सतर्क रहें। बीवाई विजयेंद्र ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचें। उन्होंने भरोसा जताया कि इन प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को निर्णायक जीत मिलेगी।

अपनी यात्रा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बेंगलुरु से निकलने से पहले उन्होंने विशेष प्रार्थना की और अपने पिता, पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बी. एस. येदियुरप्पा अपने राजनीतिक जीवन में कभी चुनौतियों से पीछे नहीं हटे और उनके मार्गदर्शन से उन्हें भी प्रेरणा मिलती है।

उन्होंने पार्टी के भीतर मौजूद आंतरिक मतभेदों को भी स्वीकार किया लेकिन भरोसा दिलाया कि पार्टी नेतृत्व उन्हें सुलझा लेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी नेता मिलकर काम करेंगे।

विजयेंद्र ने एक बार फिर दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी दोनों उपचुनाव जीतेगी और “कमल को खिलने से कोई नहीं रोक सकता।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहले सिरा और केआर पेटे उपचुनावों के दौरान गड़बड़ी की कोशिश की थी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मतदान खत्म होने तक पूरी तरह सतर्क रहें।

--आईएएनएस