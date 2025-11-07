Tarn Taran Bypoll : तरनतारन उपचुनाव: कांग्रेस नेता करणवीर बुर्ज और प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत

भारत समाचार

तरनतारन उपचुनाव में कांग्रेस नेताओं पर सिख प्रतीकों के अपमान का आरोप
Nov 07, 2025, 06:36 AM
तरनतारन उपचुनाव: कांग्रेस नेता करणवीर बुर्ज और प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत

चंडीगढ़: तरनतारन विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए जारी प्रचार के बीच कांग्रेस प्रत्याशी करणवीर बुर्ज और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा विवादों में घिर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेताओं पर सिख प्रतीकों का अपमान करने का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की कि दोनों नेताओं पर तत्काल कार्रवाई हो और उनके चुनावी प्रचार पर प्रतिबंध व नामांकन रद्द करने के आदेश दिए जाएं। तरुण चुघ ने कहा कि पवित्र सिख परंपराओं का यह अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

उन्होंने चुनाव आयोग को भेजे पत्र में लिखा, "5 नवंबर को तरन तारन में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान मंच पर एक बड़ा राजनीतिक बैनर लगाया गया, जिसमें सिख योद्धा बाबा जीवन सिंह जी को 9वें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र शीश पकड़े हुए दिखाया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें भी इसी बैनर पर लगाई गईं। यह कृत्य पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की उपस्थिति में किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कृत्य आकस्मिक नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया था, जिसका उद्देश्य पवित्र सिख प्रतीकों का दुरुपयोग करके राजनीतिक लाभ प्राप्त करना और इस प्रकार सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना था।"

तरुण चुघ ने पत्र में आगे लिखा, "राजनीतिक प्रचार के लिए बाबा जीवन सिंह जी और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के दृश्य को चित्रित करना एक अपवित्र कृत्य है। यह आचरण न सिर्फ सिख धार्मिक भावनाओं का सीधा अपमान है, बल्कि चुनावी नियमों का भी उल्लंघन है।"

चुनाव आयोग से अनुरोध करते हुए तरुण चुघ ने लिखा, "आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के गंभीर और जानबूझकर किए गए उल्लंघन पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। कांग्रेस उम्मीदवार करणवीर बुर्ज और प्रताप सिंह बाजवा को चुनाव कानूनों और धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। इन कांग्रेस नेताओं को तरनतारन उपचुनाव में आगे प्रचार करने से भी रोका जाए।"

Pratap Singh BajwaSikh SentimentsElection CommissionBJP ComplaintTarn Taran Bypollcongress-leadersPunjab Politics

