West Bengal Assembly Elections : पीएम मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी भाजपा: मंगल पांडे

पटना: बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनाएंगे।

पटना में बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। हम इस घोषणा का तहे दिल से स्वागत करते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। बंगाल में 4 मई को भाजपा की सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगी। बंगाल के विकास का नया अध्याय भाजपा द्वारा शुरू होगा।

उन्होंने कोलकाता में हुई पीएम मोदी की जनसभा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कोलकाता में इतनी बड़ी सभा नहीं हुई थी, और हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, परिवर्तन चाहिए। इसी नारे के साथ बंगाल आगे बढ़ चला है।

मंगल पांडे ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी की तानाशाही से जनता निजात चाहती है, क्योंकि सीएम ने इतने वर्षों तक बंगाल को बर्बाद कर दिया है। उद्योग, रोजगार, महिलाओं को सम्मान, और अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, लेकिन भाजपा विकास का काम करेगी।

उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बार ऐतिहासिक परिणाम आएगा।

वहीं, मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बंगाल में चुनाव दो चरणों में होंगे और इन दोनों चरणों में चुनाव आयोग इस बार बंगाल में चुनावों को ज्यादा पारदर्शिता के साथ कराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन वहां के स्थानीय प्रशासन में कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता के प्रभाव में हैं। हालांकि, चुनाव आयोग इस बार उन पर कड़ी नजर रख रहा है और बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी।

भाजपा नेता अजय आलोक ने कहा कि हम चुनाव आयोग के चुनाव की घोषणा करने के लिए धन्यवाद करते हैं और इस प्रक्रिया का स्वागत करते हैं, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होते हैं, जिसमें हर किसी को भाग लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपना पूरा जोर लगाएगा।

--आईएएनएस