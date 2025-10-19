BJP Attack : कांग्रेस सीटों के लिए गिड़गिड़ा रही है : योगेंद्र चंदोलिया

नई दिल्ली : बिहार की कुछ विधानसभा सीटों पर राजद-कांग्रेस के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर भाजपा ने जोरदार हमला बोला है। भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने इंडी अलायंस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बिहार में कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी बना देंगे।

भाजपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस सीटों के लिए गिड़गिड़ा रही है, लेकिन गठबंधन में कोई समझौता नहीं हो पा रहा। ये लोग अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे और इनका ठीकरा फूटेगा। जनता सब देख रही है।

चंदोलिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में इतनी यात्राएं निकालने के बाद राहुल गांधी विदेश में हैं। इंडी अलायंस अलग-अलग होकर चुनाव लड़ेगा, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा।

आईएएनएस से बातचीत में भाजपा सांसद ने कहा कि पीएम मोदी बिहार में ताकत के साथ प्रचार करेंगे, उनकी सभाओं को लेकर लोगों में उत्साह है। जहां-जहां उनकी सभाएं होंगी, वहां एनडीए के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतेंगे। बिहार में एनडीए की वापसी तय है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर हमला बोलते हुए चंदोलिया ने कहा कि राजद का इतिहास गैंगस्टरों, हत्यारों और चारा घोटाले से संबंधित है। अपराधियों को महत्व देना उनकी पुरानी प्रवृत्ति है। यह तो होना ही था।

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव के दीपावली से संबंधित बयान पर चंदोलिया ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दीया और मोमबत्ती जलाने पर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, जो छोटे व्यवसायियों के रोजगार पर कुठाराघात है। वे हिंदुओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ईसाई अपने त्योहार मनाते हैं, लेकिन अखिलेश की बात कोई सुनने वाला नहीं है।

चंदोलिया ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के शासन में गैंगस्टरों और माफियाओं की धुनाई हुई है। अखिलेश बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। योगी राज में अपराधियों का सफाया हो रहा है।

दिल्ली में विपक्ष के ग्रीन पटाखों पर आरोपों को खारिज करते हुए चंदोलिया ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है। रेखा गुप्ता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, और कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी है। हम हरित पटाखे जलाएंगे। कुछ लोगों को दीयों और पटाखों से आपत्ति है, लेकिन जनता समय आने पर जवाब देगी।