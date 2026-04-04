BJP Protest Punjab : पंजाब को भगवंत मान नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं: सुनील जाखड़

अमृतसर: भाजपा ने शनिवार को यहां राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप रंधावा के परिवार के लिए न्याय और मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई।

इस अवसर पर बोलते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पार्टी तब तक अपना आंदोलन जारी रखेगी जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने जोर दिया कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि रंधावा के साथ जो हुआ वह किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए हर पंजाबी इस लड़ाई का हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर सहित सभी आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार के भारी दबाव के बावजूद दृढ़ रहने के लिए परिवार के साहस को भी सलाम किया।

जाखड़ ने कहा कि परिवार की बिजली काटने वाले व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत ने मामले को और जटिल बना दिया है, और केवल सीबीआई जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है, जिसमें यह भी शामिल है कि मंत्री द्वारा जबरन वसूली के जरिए कथित तौर पर इकट्ठा किया गया पैसा कहां भेजा जा रहा था।

उन्होंने आगे कहा कि तरनतारन जिले की एक महिला से जुड़े एक अन्य उत्पीड़न मामले में, आम आदमी पार्टी के एक विधायक को समझौते के जरिए बरी कर दिया गया था, और सरकार इस मामले को भी उसी तरह निपटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब की जनता ऐसा नहीं होने देगी।

जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं समझौते में हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब को भगवंत मान नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, और मान केवल नाममात्र के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने अब तय कर लिया है कि पंजाब पर पंजाबियों का ही शासन होगा, और बाहरी लोगों को राज्य का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उन्होंने सरकार पर असंवेदनशील होने और न्याय की मांग कर रहे लोगों की आवाज न सुनने का आरोप भी लगाया। भाजपा मुख्यालय पर हुए हमले का जिक्र करते हुए जाखड़ ने कहा कि ऐसे प्रयास भाजपा को रोक नहीं पाएंगे और वह अपना संघर्ष जारी रखेगी ताकि एक सक्षम अधिकारी के हत्यारे बच न सकें, फर्जी मुठभेड़ों में कोई निर्दोष व्यक्ति न मारा जाए और पंजाब की जनता को न्याय मिले।

--आईएएनएस