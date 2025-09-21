RJD Controversy : अमित मालवीय का सोशल मीडिया पर दावा, तेजस्वी की सभा में एक बार फिर पीएम मोदी के खिलाफ बोली गई अभद्र भाषा

नई दिल्ली: भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने शनिवार को आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा कि बिहार की पातेपुर विधानसभा में आयोजित राजद की एक जनसभा के दौरान मंच से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया।

अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, "शनिवार को फिर पातेपुर विधानसभा में राजद की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी की माताजी के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। पहले बिहार कांग्रेस ने अपने आधिकारिक अकाउंट से वीभत्स वीडियो जारी किया और अब राजद ने प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कराया। यही है विपक्ष की राजनीति-न सभ्यता, न संस्कार।"

वहीं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुद ही एक वीडियो जारी करते हुए आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "तेजस्वी यादव के मंच से उनकी मौजूदगी में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताश्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का घोर अपमान है। क्या यही है विपक्ष की राजनीति? क्या मां-बहनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना ही उनका संस्कार और हथियार बन गया है? बिहार की जनता इस गंदी राजनीति को अच्छी तरह समझ रही है और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी।"

भाजपा सांसद नित्यानंद राय ने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "अपमानजनक टिप्पणी में पीएचडी हासिल कर चुके तेजस्वी यादव और उनके गुर्गों की एक और शर्मनाक करतूत। यह अभद्र भाषा दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हार की बौखलाहट में है। तेजस्वी यादव और राजद वाले याद रखो आपका संस्कार, आपका चरित्र सड़क पर है। देश और बिहार के लोग देख रहे हैं। करारा जवाब मिलेगा। अब पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। 14 करोड़ बिहारियों की भावनाओं पर चोट करना बहुत महंगा पड़ेगा।"

दूसरी तरफ, इस पूरे वाकया को लेकर राजद जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र ने आईएएनएस से कहा कि किसी की मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना निंदनीय है। वीडियो फुटेज निकालकर देख सकते हैं कि राजद के किसी भी मंच से अभद्र भाषा बोलने का सवाल नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि राजद के लोग इतने संस्कारी हैं कि इस तरह की बातों पर कभी विश्वास नहीं करते हैं। भाजपा और आरएसएस के लोग तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को देखते हुए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली बात बिल्कुल गलत है।