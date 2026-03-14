भारत समाचार

Odisha Political News : मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच बीजद ने इफ्तार और ईद मिलन कार्यक्रम रद्द किया, शांति की अपील

बीजद ने मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण इफ्तार और ईद मिलन समारोह इस साल स्थगित किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 14, 2026, 04:07 AM
मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच बीजद ने इफ्तार और ईद मिलन कार्यक्रम रद्द किया, शांति की अपील

भुवनेश्वर: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और भारी जनहानि को देखते हुए ओडिशा की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल (बीजद) ने इस वर्ष इफ्तार और ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित न करने का फैसला किया है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार मिडिल ईस्ट के कई देशों में जारी संघर्ष के कारण हजारों निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग बेघर होकर बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। ऐसे हालात में युद्ध समाप्त होने और शांति स्थापित होने की कामना के साथ बीजद ने इस वर्ष इफ्तार और ईद मिलन समारोह न मनाने का निर्णय लिया है।

पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजद के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री प्रताप जेना ने बताया कि हर साल पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक की मौजूदगी में मुस्लिम समुदाय और विभिन्न धर्मों के सम्मानित लोगों के साथ भव्य इफ्तार और ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

उन्होंने कहा कि हालांकि इस समय मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण वहां रह रहे ओडिशा के कई लोग भी मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। इस युद्ध का असर सीधे तौर पर 10 से अधिक देशों पर पड़ा है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीजद ने इस वर्ष इफ्तार और ईद मिलन कार्यक्रम को स्थगित करने का फैसला किया है।

पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने मिडिल ईस्ट युद्ध में बड़ी संख्या में लोगों की मौत और संपत्ति के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए लोगों से अपील की है कि इस दुखद समय में किसी भी प्रकार के उत्सव से परहेज करें और शांति के लिए प्रार्थना करें।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहले भी खाड़ी देशों में फंसे ओडिया पर्यटकों, छात्रों, पेशेवरों और कामगारों के मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं और उनकी सुरक्षित व तत्काल वापसी की मांग राज्य और केंद्र सरकार से कर चुके हैं।

--आईएएनएस

 

 

Iftar Eid EventBJD OdishaOdisha NewsReligious ObservanceMiddle East conflictPolitical Decisionnaveen patnaik

Related posts

Loading...

More from author

Loading...