Bilara Accident : राजस्थान के बिलाड़ा में आवारा पशु से कार की टक्कर, तीन लोगों की मौत

तेज रफ्तार कार पलटने से तीन युवकों की मौत, आठ घायल
Nov 16, 2025, 05:51 AM
जयपुर: राजस्थान में बिलाड़ा से बड़ी खबर सामने आई है। यहां खारिया मीठापुर बाईपास पर एक तेज रफ्तार कार एक जानवर से टकराकर पलट गई, जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

इस हादसे में बाकी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को जैतारण में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कार में सवार सभी 11 लोग बिलारा लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, सड़क पर अचानक आए एक जानवर से बचने की कोशिश में चालक के नियंत्रण खो देने के बाद कार पलट गई।

कार चार-पांच बार पलटी, जिससे तीन युवकों की तत्काल मौत हो गई। मृतकों की पहचान रवि, आकाश और अभिषेक के रूप में हुई है।

इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान प्रियांशु, सूरज, नितेश, अजय, रवि, पंकज, पिंटू और राहुल के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच है।

पुलिस ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बिलाड़ा मोर्चरी में रखवा दिया गया है। इस बीच बिलाड़ा थाने के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये लोग जैतारण के भाकरवास के सरपंच के जन्मदिन समारोह में शामिल होने गए थे।

देर रात बिलारा लौटते समय उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। क्षेत्र के निवासियों ने एक बार फिर खारिया मीठापुर बाईपास पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई है और इसके लिए आवारा पशुओं और रात में अपर्याप्त दृश्यता को जिम्मेदार ठहराया है।

उन्होंने बताया कि हर साल आवारा पशुओं के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। अधिकारियों ने इस ताजा घटना की गहन जांच का आश्वासन दिया है।

आगे की जांच जारी है और विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

--आईएएनएस

 

 

