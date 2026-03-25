Bikram Majithia Statement : मजीठिया ने पठानमजरा की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, कहा-ध्यान भटकाने की कोशिश

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने बलात्कार के आरोपी 'आप' विधायक हरमीत सिंह पठानमजरा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वेयरहाउसिंग मंडल प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की मौते के मामले से ध्यान भटकाने के लिए इस समय हरमीत की गिरफ्तारी करवाई गई है।

बिक्रम सिंह मजीठिया ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "तथाकथित 'फूफा-ससुर' को लेकर एक 'मैत्रीपूर्ण मैच' शुरू हो गया है, जिससे भगवंत मान सरकार और आम आदमी पार्टी की एक 'ध्यान भटकाने वाली चाल' पर सवाल उठ रहे हैं। उसे 'फरार' दिखाने से लेकर अचानक उसकी गिरफ्तारी दिखाने तक, यह पूरा घटनाक्रम ही सवालों के घेरे में है। हरमीत पठानमाजरा जिसे कभी 'सर्वशक्तिमान' के तौर पर पेश किया गया था, अब एक बदलते हुए घटनाक्रम के केंद्र में आ गया है।"

मजीठिया ने कहा, "बढ़ती आलोचनाओं के बीच गिरफ्तारी के समय को काफी अहम माना जा रहा है। डॉ. गगन रंधावा मामले पर सबका ध्यान केंद्रित होने के बीच, इस कदम को लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पंजाब इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नज़र रखे हुए है क्योंकि इस मामले को लेकर उठने वाले सवालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।"

गौरतबल है कि बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा और उनके तीन साथियों को पुलिस ने एक इंटरस्टेट ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी।

पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ पहले से मामला दर्ज था और उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा चुका था। पिछले काफी समय से पुलिस की टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई थीं। पटियाला पुलिस की 5 से 6 टीमों ने मिलकर लंबा ऑपरेशन चलाया और अंततः मध्य प्रदेश के शिवपुरी-ग्वालियर क्षेत्र के नजदीक से पठानमाजरा और उनके तीन साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

--आईएएनएस