Bikaner Court Bomb Threat : बीकानेर कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने कॉम्प्लेक्स कराया खाली

जयपुर: राजस्थान के बीकानेर में गुरुवार को कोर्ट परिसर में बम की धमकी मिलने से अचानक अफरा-तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया।

जैसे ही कोर्ट परिसर में बम होने की सूचना सामने आई, वहां मौजूद वकीलों, कर्मचारियों और मुकदमों से जुड़े लोगों में डर का माहौल बन गया। पुलिस ने तुरंत सभी लोगों को परिसर से निकाल दिया ताकि किसी भी तरह का खतरा टाला जा सके।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाया गया, ताकि पूरे परिसर की अच्छी तरह से तलाशी ली जा सके। पुलिस की टीमें कोर्ट परिसर के हर कोने की जांच कर रही हैं।

इस घटना की वजह से कोर्ट का कामकाज भी कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। वकीलों, न्यायिक कर्मचारियों और वहां आए लोगों से कहा गया कि वे तुरंत परिसर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है, इसलिए कोई भी जोखिम नहीं लिया जा रहा है।

बीकानेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी वकीलों और कर्मचारियों से शांत रहने की अपील की। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर स्थिति की जानकारी दी और वकीलों के लिए एक सलाह जारी की।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बम की धमकी आखिर कहां से आई। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कॉल या संदेश किसने किया और इसके पीछे क्या वजह थी। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि यह सिर्फ अफवाह थी या वास्तव में कोई खतरा था।

कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग भी कर दी है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और जांच के साथ-साथ सर्च ऑपरेशन जारी है।

