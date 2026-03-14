Bijapur Security Camp : नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की नई पहल, बड़े गुण्डेम में सुरक्षा कैम्प स्थापित

बीजापुर: बीजापुर के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के बड़े गुण्डेम में गुरुवार को नवीन सुरक्षा एवं जन-सुविधा कैम्प की सफलतापूर्वक स्थापना की गई। जिले में माओवादियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए डीआरजी, जिला बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 12वीं वाहिनी “डी” समवाय की संयुक्त टीमों द्वारा कैम्प स्थापित किया गया है।

दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों एवं पहुंच कठिन रास्ते के बावजूद सुरक्षा बलों द्वारा अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प एवं उच्च मनोबल का परिचय देते हुए नवीन सुरक्षा कैम्पों की स्थापना सफलतापूर्वक की गई है। यह उपलब्धि न केवल सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे क्षेत्रीय विकास को भी नई गति प्राप्त होगी।

भोपालपटनम् से फरसेगढ़ को जोड़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रगति है। आगामी समय में नेशनल पार्क क्षेत्र के सुदूर ग्रामों को सड़क एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे आवागमन एवं प्रशासनिक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा।

नवीन सुरक्षा कैम्प की स्थापना से स्थानीय नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), मोबाइल नेटवर्क, सड़क एवं पुल-पुलिया जैसी मूलभूत सुविधाएं सुलभ होंगी। इससे माओवादियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिलेगी और क्षेत्र में स्थायी शांति व विश्वास का वातावरण निर्मित होगा।

वर्ष 2024 से अब तक बीजापुर जिले में कुल 37 नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित किए जा चुके हैं। इन सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप 955 माओवादी पुनर्वासित हुए हैं, 234 माओवादी विभिन्न मुठभेड़ों में मारे गए हैं और 1184 माओवादियों को सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्यवाही में गिरफ्तार किया गया है।

नवीन कैम्प की स्थापना से क्षेत्र में माओवादियों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा, नक्सल विरोधी अभियानों के संचालन में तेजी आएगी। आसपास रह रहे ग्रामीणों को सड़क, पुल/पुलिया निर्माण, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, पीडीएस दुकानें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक जन-सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कैम्प स्थापना से क्षेत्र के आम नागरिकों में उत्साह एवं विश्वास का माहौल बना है।

--आईएएनएस