Bijapur Maoist Operation : छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, जंगलों में बने चार माओवादी स्मारक किए ध्वस्त

बीजापुर: छत्तीसगढ़ में बीजापुर के थाना बासागुड़ा पुलिस और सुरक्षा बलों ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण अभियान चलाते हुए जिले के जंगलों में बने चार माओवादी स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई माओवादियों की गतिविधियों पर बड़ा प्रहार मानी जा रही है और क्षेत्र में उनकी पकड़ को कमजोर करने की दिशा में निर्णायक कदम के रूप में देखी जा रही है।

ग्राम गुट्टूम के घने जंगलों में तीन माओवादी स्मारक बनाए गए थे, जबकि ग्राम नेण्ड्रा के जंगल में एक स्मारक स्थित था। सुरक्षा बलों ने इन सभी स्मारकों को नष्ट कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि माओवादियों ने इन स्मारकों का निर्माण स्थानीय लोगों में डर और आतंक फैलाने के उद्देश्य से किया था। इसके अलावा ये स्मारक उनकी विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए भी उपयोग किए जा रहे थे।

सुरक्षा बलों के अनुसार, लगातार चल रहे सर्च अभियान और सक्रिय निगरानी के कारण ऐसे अवैध और जनविरोधी ढांचे अब नष्ट किए जा रहे हैं। यह कार्रवाई न केवल माओवादी गतिविधियों को रोकने में सहायक होगी, बल्कि ग्रामीणों के जीवन में सुरक्षा और शांति स्थापित करने में भी मदद करेगी।

थाना बासागुड़ा पुलिस ने बताया कि भविष्य में भी इसी प्रकार के अभियान जारी रहेंगे। इन अभियानों का उद्देश्य क्षेत्र में माओवादी प्रभाव को पूरी तरह खत्म करना और नागरिकों में भय पैदा करने वाले ढांचों को समाप्त करना है।

स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव के आगे न झुकना चाहिए और माओवादियों के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इलाके में आम लोगों के लिए सुरक्षा और राहत व्यवस्था मजबूत बनी रहे।

विशेषज्ञों का कहना कि ऐसे अभियान बीजापुर जिले में माओवादी गतिविधियों को काफी हद तक कम करेंगे और इलाके में स्थिरता लौटाने में मदद करेंगे। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई अवैध गतिविधि न हो।

