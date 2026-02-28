Bihar LPG Blast : पश्चिम चंपारण के बाजार में फटा एलपीजी सिलेंडर, 11 लोग घायल

पटना: पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया बाजार इलाके में शुक्रवार दोपहर एक सड़क किनारे लगे फूड कार्ट पर एलपीजी सिलेंडर फटने से कम से कम 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया बाजार में सड़क किनारे लगे फूड कार्ट पर एलपीजी सिलेंडर फटने की घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे हुई। घटना के समय कार्ट के पास लगभग 12 से 15 लोग मौजूद थे, जिनमें से 11 लोग झुलस गए।

लौरिया थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के अनुसार, घायलों में से चार की हालत गंभीर है। लोगों ने बताया कि सुबह से सिलेंडर में मामूली गैस लीकेज की शिकायतें थीं, लेकिन बाजार में भीड़ के कारण इसे नजरअंदाज किया गया। दिन में तापमान बढ़ने के कारण सिलेंडर गर्म हो गया और जोरदार धमाके के साथ फट गया।

आसपास के दुकानदारों ने धमाके की आवाज को बम फटने जैसी बताया, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। धमाके के बाद आग तेजी से फैल गई और कई लोगों के कपड़े जल गए। स्थानीय लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए बाल्टी और बोतलों से आग बुझाने में जुट गए। लगभग आधे घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया।

बिना एंबुलेंस का इंतजार किए, स्थानीय लोगों ने घायल लोगों को ऑटो और मोटरसाइकिल से लौरिया हेल्थ सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार, अधिकांश घायलों के चेहरे, छाती, हाथ और पैर गंभीर रूप से झुलसे हैं और कई की हालत गंभीर है।

प्रारंभिक उपचार के बाद, गंभीर रूप से घायलों को बेहतर उपचार के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच), बेतिया भेजा गया। फूड कार्ट का मालिक भी घायल हुआ है।

पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर फटे सिलेंडर के अवशेष जब्त कर लिए। प्रारंभिक जांच में संकेत मिला है कि पुराने सिलेंडर से गैस लीकेज के कारण धमाका हुआ।

अधिकारी गवाहों और दुकानदारों से पूछताछ कर रहे हैं, और सिलेंडर के मलबे को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा सकता है। मामले की आगे भी जांच जारी है।

