Bihar Voter Adhikar Yatra Controversy: दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर सीएम नीतीश कुमार बोले- ये निंदनीय

पटना: बिहार के दरभंगा में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी की निंदा की।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "दरभंगा में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के खिलाफ जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं।"

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नित्यानंद राय ने कहा कि राजद और कांग्रेस ने बिहार के गौरव और सम्मान को धूमिल किया है।

उन्होंने कहा, "बिहार सीता माता की धरती है और उनकी धरती पर एक मां का अपमान करना घोर अपराध है। प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहकर राजद और कांग्रेस ने बिहार के गौरव और सम्मान को धूमिल किया है। राजद और कांग्रेस के नेता बार-बार प्रधानमंत्री और उनकी मां को आपत्तिजनक शब्दों के साथ अपमानित करते हैं।"

नित्यानंद राय ने कहा कि विवेकानंद की भविष्यवाणी को प्रधानमंत्री मोदी पूरा कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि 21वीं सदी के भारत में कोई भूखा, बेघर और अशिक्षित नहीं होगा। उन्होंने कहा, "पीएम मोदी भारत से गरीबी मिटा रहे हैं। उन्होंने राजनीति और शासन से भ्रष्टाचार को खत्म किया। विपक्ष के नेता उनको और उनकी मां को अपमानित कर रहे हैं, जो बहुत अशोभनीय और निंदनीय है।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मां को देवी का स्थान प्राप्त है। भगवान का आह्वान करते समय भी हम सबसे पहले मां को याद करते हैं। शंकर से पहले पार्वती, राम से पहले सीता और कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। नित्यानंद राय बोले, "कहा जाता है कि जहां मां का अपमान हो, वहां विनाश होता है। इसलिए अपमान करने वाले कांग्रेस और राजद नेताओं का विनाश निश्चित है।"