भारत समाचार

Samastipur Student Murder: बिहार के समस्तीपुर में कोचिंग जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या, शिक्षक पर आरोप

समस्तीपुर में छात्रा की गोली मारकर हत्या, शिक्षक पर हत्या का आरोप
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 11, 2025, 11:42 AM
बिहार के समस्तीपुर में कोचिंग जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या, शिक्षक पर आरोप

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिला के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप एक निजी स्कूल के शिक्षक पर लगाया जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं।

बताया जा रहा है कि परसा पंचायत के वार्ड संख्या एक निवासी विनय कुमार की पुत्री गुड़िया कुमारी (19) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह अन्य दिनों की तरह सोमवार को दरभंगा जिला के बहेड़ी स्थित एक कोचिंग में पढ़ाई करने जा रही थी।

कहा जा रहा है कि वह पगडंडी से होते हुए बगीचे के रास्ते से जा रही थी, तभी परसा और बघौनी गांव के बीच अज्ञात बदमाश ने उसे गोली मार दी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस घटना की सूचना मिलने के बाद गांव के लोग आक्रोशित हो गए। परिजन निजी स्कूल के एक शिक्षक पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी तत्काल पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई।

परिजनों का कहना है कि निजी स्कूल का शिक्षक पहले भी जान से मार देने की धमकी दे चुका था। बताया जा रहा है कि शिक्षक का किसी से प्रेम संबंध था, जिसका गुड़िया विरोध कर रही थी।

आक्रोशित लोग सड़क पर उतर गए और मामले में आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने स्कूल के एक वाहन में भी आग लगा दी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही अपराधी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

इलाके में घटना के बाद तनाव देखा जा रहा है।

 

Bihar crime newsgirl murderSamastipur murder casestudent shot deadprivate school teacher accusedpolice investigationBihar Law and Order

Related posts

Loading...

More from author

Loading...