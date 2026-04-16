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Women Reservation Bill : महिला शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन का सभी को करना चाहिए स्वागत: माधव आनंद

माधव आनंद ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए पीएम मोदी की सराहना की
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Dainik Hawk·
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Apr 16, 2026, 09:17 AM
महिला शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन का सभी को करना चाहिए स्वागत: माधव आनंद

पटना: राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) विधायक माधव आनंद ने महिला आरक्षण बिल को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने गुरुवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासनकाल में अब तक महिलाओं की समृद्धि के लिए अब तक कई तरह के कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री संसद में महिला शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन पेश करके बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसका हम सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए।

आरएलएम विधायक ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह बिल जरूर पास होगा। अगर ऐसा हुआ, तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में उठाए जाने वाला यह अभूतपूर्व कदम होगा, जिसका हम सभी लोगों को स्वागत करना होगा।

उन्होंने विपक्षी दलों से भी एक अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों से मेरा अनुरोध है कि वो महिला सशक्तीकरण की दिशा में उठाए जाने वाले इस कदम का अपनी तरफ से सहयोग करें। इस बिल का समर्थन करें।

उन्होंने कहा कि राज्यसभा में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हो चुका है और जल्द ही अन्य नेताओं का भी शपथ ग्रहण हो जाएगा। इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस कदम के बाद राज्यसभा का संख्याबल बढ़ा है। इससे राज्यसभा को नई मजबूती मिलेगी और सभी समस्याओं का समाधान होगा ।

इसके अलावा, उन्होंने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की भी तारीफ की। उन्होंने सम्राट चौधरी को मिलनसार व्यक्ति बताते यह विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में चौतरफा विकास होगा। मौजूदा समय में प्रदेश में विकास के जो कार्य हो रहे हैं, उसे नई गति मिलेगी। इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में विकास से संबंधित किसी भी काम में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं हो।

उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी में एक सफल राजनेता होने के सारे गुण हैं। ऐसी स्थिति में हमें पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व प्रदेश विकास के कई नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। नीतीश कुमार ने जो काम राज्य में किए हैं, उन कामों को अब सम्राट चौधरी बखूबी आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

जदयू विधायक चेतन आनंद ने भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने भी हमेशा से ही इस बिल का समर्थन किया था। एक वक्त तो स्थिति ऐसा पैदा हो गई थी कि उन्हें मार्शलों ने बाहर कर दिया था। कुल मिलाकर मेरे पिताजी हमेशा से ही महिला सशक्तीकरण के पक्षधर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि यह देश की सभी महिलाओं के लिए गर्व की बात है।

--आईएएनएस

 

 

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