भारत समाचार

Bihar Abhaya Brigade : बिहार पुलिस का बड़ा कदम, छात्राओं की सुरक्षा के लिए हर थाने में बनेगी ‘अभया ब्रिगेड’

छात्राओं की सुरक्षा के लिए हर थाने में बनेगा अभया ब्रिगेड, बिहार पुलिस का बड़ा कदम
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 05, 2025, 01:45 PM
बिहार पुलिस का बड़ा कदम, छात्राओं की सुरक्षा के लिए हर थाने में बनेगी ‘अभया ब्रिगेड’

पटना: बिहार पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराधों, खासकर छेड़छाड़ को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के हर जिले के हर थाने में अब एक विशेष टीम ‘अभया ब्रिगेड’ बनाई जाएगी, जिसका एकमात्र काम स्कूल-कॉलेज और कोचिंग जाने वाली छात्राओं को पूरी सुरक्षा देना होगा। बिहार पुलिस ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की।

इस ब्रिगेड की कमान एक महिला सब-इंस्पेक्टर के हाथ में होगी। उनके साथ तीन और पुलिसकर्मी रहेंगे, जिनमें एक महिला कांस्टेबल और दो पुरुष कांस्टेबल शामिल होंगे। टीम को तेजी से पहुंचने के लिए हर ब्रिगेड को स्कूटी या गाड़ी दी जाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को अलग से स्कूटी खरीदने का प्रस्ताव भेज दिया है।

अभया ब्रिगेड का काम सिर्फ गश्त करना नहीं होगा। ये टीम अपने थाना क्षेत्र में उन सारे इलाकों की पहचान करेगी, जहां लड़कियां अकेले जाती हैं और जहां छेड़छाड़ की शिकायतें सबसे ज्यादा आती हैं। स्कूल-कॉलेज के बाहर, हॉस्टल के आसपास, सुनसान रास्तों और बस स्टॉप जैसे हॉटस्पॉट पर ये टीम वर्दी में और सादे कपड़ों में भी नजर रखेगी। छेड़छाड़ करने वालों को पकड़कर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो मनचले बार-बार पकड़े जाएंगे, उनका नाम गुंडा रजिस्टर में ‘ईव टीजर’ के तहत दर्ज होगा।

अगर कोई नाबालिग लड़का छेड़छाड़ करते पकड़ा गया तो पहले उसकी काउंसलिंग कराई जाएगी। बार-बार पकड़े जाने पर उसका केस किशोर न्याय बोर्ड को भेजा जाएगा। टीम स्कूल-कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षकों, हॉस्टल वॉर्डन और कोचिंग संचालकों से लगातार संपर्क में रहेगी। लड़कियों से खुद जाकर बात करेगी, उनकी समस्याएं सुनेगी और डायल-112 का नंबर देकर सुरक्षित महसूस कराएगी। जरूरत पड़े तो अतिरिक्त पुलिस बल भी तुरंत बुलाया जा सकेगा।

बिहार पुलिस का कहना है कि महिलाओं-लड़कियों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और अभया ब्रिगेड इसी दिशा में ठोस कदम है। इस पहल से उम्मीद है कि स्कूल-कॉलेज जाने वाली हजारों लड़कियां बेखौफ होकर पढ़ने-लिखने और अपने सपने पूरे करने बाहर निकल सकेंगी। बहुत जल्द ही प्रदेश के सभी थानों में ये ब्रिगेड सक्रिय हो जाएगी।

--आईएएनएस

 

women safetyBihar PoliceStudent protectionAbhaya BrigadeAnti Eve TeasingPublic safety initiativesLaw and Order Biharcrime prevention

Related posts

Loading...

More from author

Loading...