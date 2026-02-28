भारत समाचार

Bihar Police Holi Deployment : होली के मद्देनजर बिहार में हाई अलर्ट, राज्य में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात

डीजीपी विनय कुमार के निर्देश पर राज्यभर में कड़े सुरक्षा इंतजाम
Mar 02, 2026, 05:50 AM
पटना: बिहार पुलिस ने होली के दौरान बदमाशी और उपद्रव के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति की घोषणा की है। इसके तहत राज्य के सभी बड़े शहरों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं।

बिहार पुलिस ने होली के दौरान शांति भंग करने वाले बाइक गैंग, रोड रेसर्स और अन्य उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। अधिकारियों ने कहा कि जो भी लोग त्योहार के बहाने दंगा या अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

राज्य के सभी जिलों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को त्योहार को देखते हुए सख्त निवारक उपाय करने का निर्देश दिया है। पुलिस थाना अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों की पहचान कर अतिरिक्त सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

हर जिले में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो दो-घंटे के अंतराल पर हालात की निगरानी करेंगे। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत डीजीपी कंट्रोल रूम को दी जाएगी।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था) पंकज कुमार दराड़ ने सभी एसपी और एसएसपी को मिश्रित आबादी वाले इलाकों, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त बल और कार्यकारी मजिस्ट्रेट तैनात करने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस मुख्यालय ने पिछले तीन होली त्योहारों में हुई घटनाओं की समीक्षा करने, पुराने विवादों और भूमि संघर्षों पर नजर रखने, बीएनएसएस और सीआरपीसी की संबंधित धाराओं के तहत निवारक कार्रवाई करने और सभी समुदायों के उपद्रवी तत्वों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

अधिकारियों को कहा गया है कि छोटे साम्प्रदायिक घटनाओं को भी हल्के में न लें। गंभीर स्थिति उत्पन्न होने पर वरिष्ठ जिला अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचे। धार्मिक संगठन या व्यक्ति जो अफवाहें या नफरत फैलाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और आवश्यक होने पर संदिग्ध असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाएगी। विद्रोह-प्रभावित जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा के आदेश दिए गए हैं। पुलिस चौकियों, थानों, जेलों, रेलवे सेक्शन, सरकारी भवनों और प्रतिष्ठानों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी।

होली के दौरान प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाने वाले ड्रगिंग और लूटपाट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ट्रेनों की निगरानी भी कड़ी की जाएगी।

त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 12 कंपनियों की रेंज रिजर्व फोर्स, 31 कंपनियों की बिहार आर्म्ड पुलिस फोर्स, 2,768 पीटीसी प्रशिक्षु कांस्टेबल (राजगीर पुलिस अकादमी में प्रशिक्षणरत), 5,100 होम गार्ड और तीन कंपनियों की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए हैं।

पटना में सबसे अधिक बल तैनात किया गया है, जिसमें तीन कंपनियां रेंज रिजर्व फोर्स की, तीन कंपनियां बिहार आर्म्ड पुलिस की, 535 नए भर्ती कांस्टेबल और 400 होम गार्ड शामिल हैं।

दरभंगा, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, रोहतास, बक्सर, गया और मोतीहारी में भी महत्वपूर्ण बल तैनाती की गई है, जबकि अन्य जिलों में आवश्यकता अनुसार बल तैनात किया गया है।

--आईएएनएस

 

 

