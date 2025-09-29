Bihar Railways : मुजफ्फरपुर को नई अमृत भारत ट्रेन की सौगात, यात्री बोले- सुहाना होगा सफर

मुजफ्फरपुर: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को नवरात्रि के पावन अवसर पर बिहार को सात नई ट्रेनों की सौगात दे दी है। इनमें तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें- मुजफ्फरपुर-चरलापल्ली जंक्शन, दरभंगा-मदार जंक्शन और छपरा-आनंद विहार टर्मिनल शामिल हैं।

मुजफ्फरपुर को नई अमृत भारत ट्रेन मिलने पर यात्रियों में खुशी और उत्साह दिखाई दिया। यात्रियों ने नई ट्रेन मिलने पर पीएम मोदी और सरकार का आभार जताया।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में यात्री ने कहा कि नई ट्रेन मिलने से हम काफी खुश हैं। इस ट्रेन में काफी सुविधाएं मौजूद हैं, जो यात्रा को सुगम बनाएंगी।

महिला यात्री ने कहा, "मैं पटना जा रही हूं और इस नई ट्रेन शुरू होने से हमें काफी लाभ होगा। पहले पटना पहुंचने के लिए काफी दिक्कतें उठानी पड़ती थी। हालांकि, अब राहत मिलेगी। मुझे पता चला है कि ये ट्रेन पटना पहुंचने के लिए कम समय लेगी।"

एक अन्य यात्री ने बताया कि मैं इस ट्रेन से पाटलीपुत्र का सफर कर रहा हूं। मुझे लगता है कि यह नई ट्रेन यात्रियों के लिए काफी आरामदायक साबित होगी।

एक अन्य यात्री ने अमृत भारत ट्रेन में सफर को खुशी का पल बताया। उन्होंने कहा, "इस ट्रेन का लुक अच्छा है और यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए सीधी ट्रेन मिलने से यात्रियों को लाभ होगा।"

रेल मंत्री ने मुजफ्फरपुर-चरलापल्ली जंक्शन, दरभंगा-मदार जंक्शन और छपरा-आनंद विहार टर्मिनल के बीच तीन नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की हैं। इसके अलावा, चार पैसेंजर ट्रेनें भी आज से शुरू की गई हैं।

इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेनों की भी घोषणा की। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में छठ पूजा के दौरान बिहार के लिए 12,000 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। इसके अतिरिक्त, 150 ट्रेनें रिजर्व रखी जाएंगी, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर संचालित किया जाएगा।"